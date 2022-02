Milow - In der Heimat alt werden: So will die Gemeinde Milower Land Leerstand nutzen

Die Gemeinde Milower Land nutzt Fördermittel aus dem „Pakt für Pflege“ für eine Machbarkeitsstudie. Dabei stehen Wohnblöcke in Möthlitz und Zollchow im Mittelpunkt. Was mit diesen passieren soll, erklärt der Bürgermeister.