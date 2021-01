In der Milower Wolfsmühle steht auch mal der Esel auf dem Flur

Milow

Eigensinnig zu sein heißt nicht, dass dies eine schlechte Eigenschaft sein muss. Eseln wird nachgesagt, sie seien eigensinnig, ja sogar störrisch. Uns wie oft hat Luisa Nitsche den Satz gehört: „Dieser blöde sture Esel!“

Ja, der Umgang mit dieser liebenswerten Gattung könne einen schon an die Grenzen bringen, sagt die Frau aus Premnitz. Esel sind bekanntermaßen eigensinnig und haben ihren eigenen – aber klugen – Kopf. Vor allem aber haben sie ein großes Herz und spürbares Feingefühl und sogar eine gewisse Empathiefähigkeit.

Anzeige

Empfindsame Wesen

Sie reagieren hochempfindsam auf alles, was um sie herum geschieht, lieben menschliche und tierische Gesellschaft, Unmengen an Heu und anderem Grünzeug und bilden komplexe sozial-dynamische Gefüge untereinander.

In der Milower Wolfmühle lebten und leben vier von ihnen. Eine richtige Bilderbuch-Familie. Mutter-Vater-Kind und neuerdings auch zwei Onkel. „Als erstes kam Albert 2008 zu uns, nach dem mein Vater ihn aus desolaten Bedingungen freigekauft hatte“, erinnert sich Luisa Nitsche. Albert war allein und suchte Anschluss bei den viel zu großen und wilden Nachbarspferden.

Mit den Tieren hat man jede Menge Spaß. Quelle: Luisa Nitsche

Die hatten für einen Esel kein Auge, suchten lieber ihresgleichen und verjagten das Grautier. Nur ein kleiner Wallach, ebenso ausgegrenzt von der Herde, wurde ein Freund, mit dem er spielen konnte.

Was tun gegen die Einsamkeit? Eine Freundin oder ein Freund für Albert musste her. Nach längerem Zögern schaffte sich Luisa Nitsches Vater das Eselmädchen Anna aus Rumänien an. Und was passiert so, wenn Männlein und Weiblein viel Zeit miteinander verbringen? Genau, im Jahre 2015 kam Eselbaby Ida auf die Welt.

Ziegenbock ist der Kumpel

Die Tiere genossen ein glückliches Familienleben, mit viel gutem Futter, freiem Auslauf auf dem Hof und langen Spaziergängen an der Leine zusammen mit ihrem Kumpel, dem Ziegenbock Elmar.

Bald wurde Albert schwer krank und trotz diverser Versuche und Konsultationen verschiedener Fachärzten (von den immensen, unverhältnismäßigen Kosten ganz zu schweigen), konnte Albert nicht gerettet werden.Er starb 2019. Die Trauer war zunächst groß – doch dann adoptierte der Milower Tierfreund zwei weitere Esel aus der Nachbarschaft, die sein Mitleid geweckt hatten.

Beim Spaziergang. Quelle: Luisa Nitsche

Momo und Harald fanden in Milow ihr Paradies und ein Zuhause. Harald hat ein ganz besonderes Wesen, sagt Luisa Nitsche. Er ist tiefenentspannt, immer gut drauf, vollkommen angstfrei, sehr anhänglich und folgsam wie ein Hund. Gibt es das? Harald ist alles andere als störrisch.

Im Gegenteil. Er trottet seinen Menschenfreunden nach. Wenn es sein muss, auch bis ins Haus – und dann steht ein Esel auf dem Flur.

Wohltuende Medizin

Die Besitzer der kleinen Eselschar wartet nun darauf, dass sich die Coronalage entspannt. Menschenfreunde, wie der Esel Harald, sollen dann die älteren Menschen in den Seniorenheimen besuchen. Die Eselseele ist auch eine wohltuende Medizin für Kranke. Tierliebe- und Therapie helfen bekanntlich über so manches hinweg und können den tristen Alltag versüßen.

Esel müsste man sein – aber dann bitte in der Milower Wolfmühle.

Von Joachim Wilisch