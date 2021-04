Jerchel

Jörg Levin zog 1994 der Liebe wegen von Schlagenthin in Sachsen-Anhalt ins brandenburgische Jerchel. 2019 kandidierte er erstmals für den Ortsbeirat und ist seither Ortsvorsteher. Im Interview mit der MAZ erklärt er, warum ihm das Ehrenamt einige Nerven kostet.

Wie ist es, in Jerchel Ortsvorsteher zu sein?

Jörg Levin: Es ist schwer, weil die Diskussion mit einigen Bürgern manchmal sehr hart ist. Insbesondere wenn es darum geht, dass öffentliche Grünflächen durch das Parken von Autos kaputt gefahren werden. Die Uneinsichtigkeit ist groß und oft siegt die Bequemlichkeit. Da es leider keine Grünflächensatzung in der Gemeinde Milower Land gibt, können wir recht wenig dagegen unternehmen. Ein weiteres Problem ist, dass am Dorfplatz vor dem Spielplatz trotz Spielstraßenschild zu schnell gefahren wird. Die Ignoranz der Einheimischen ist immens, sie sehen einfach nicht ein, dass sie hier langsam fahren müssen. An solchen Themen arbeiten wir uns mühselig ab. Einen Konsens zu erreichen, ist leider schwierig.

Abgesehen von diesem Problem, welche Erfolge konnten sie in den letzten zwei Jahren verbuchen?

Wir konnten zum Beispiel die Gehwege in der märkischen Straße und in der Steege ausbessern. Leider gilt das nicht für alle Bereiche. Der Fußweg gegenüber der Bushaltestelle in der Märkischen Straße ist seit etlichen Jahren in einem miserablen Zustand und insbesondere für unsere älteren Bürger, die mit dem Rollator unterwegs sind, ein Risiko. Die Ausbesserung wird immer wieder aufs Neue verschoben und das ist einfach mühselig.

Warum leben sie gern in Jerchel?

Weil es ein ruhiger, angenehmer Ort ist. Das kann man insbesondere in dieser Zeit schätzen.

Wie sieht es wirtschaftlich aus? Gibt es Unternehmen im Ort?

Die gibt es. Wir haben zum Beispiel die Tischlerei Freese, Heizung und Sanitär Börs, unseren Bauern Giese und die Jercheler Landwirtschafts GmbH und Co. KG. Außerdem haben wir eine Seniorenresidenz und einen Solarpark.

Und wie steht es um den Zusammenhalt im Dorf?

Ich muss gestehen, der könnte besser sein.

Was wünschen Sie sich für ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Ich schaue erst einmal auf die nächsten drei Jahre und hoffe, dass wir alle Sachen, die wir uns im Ortsbeirat vorgenommen haben, auch noch umsetzen können.

Welche Vorhaben wären das?

Das sind zum einen die Sanierung der Gehwege. Auch am Dorfgemeinschaftshaus gibt es immer etwas zu tun. Auf dem Spielplatz ist uns letztes Jahr im September das Sonnensegel abgerissen. Nun beginnt die Spielsaison und ein neues Segel ist noch immer nicht da. Dabei haben wir das Problem im letzten Jahr sofort der Gemeinde gemeldet. Solche Dinge erschweren leider die Arbeit. Aber all das können sich viele gar nicht vorstellen.

Sie meinen, dass viele Bürger nicht wissen, welche Arbeit mit dem Ehrenamt des Ortsvorstehers verbunden ist?

Genau das. Sie sehen einfach nicht, wie bemüht man ist. Das ist wirklich schade.

Von Christin Schmidt