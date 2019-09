Milow

Janet Ziolkowski ist seit als Jugendkoordinatorin in der Gemeinde Milower Land beschäftigt. Sie kümmert sich um die Schulsozialarbeit in den beiden Grundschulen in Milow und Großwudicke und steht auch dem Jugendparlament zur Seite.

Es ist die einzige Stelle, die die Gemeinde derzeit noch im Jugendbereich hat. Al...