Buckow

Es zuckt an der Angel. Ein Fisch hat angebissen. Das Abendbrot ist gesichert. „Heute soll es Fischboulette geben“, verrät André Neidt. Der Jugendbetreuer des Kreissportbunds leitet in dieser Woche das Angelcamp am Buckower See bei Rathenow. 14 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren nehmen daran teil. Sie alle kommen aus der Umgebung und können hier vier Tage lang ihrer außergewöhnlichen Leidenschaft nachgehen – dem Fischefangen.

Ferien an der frischen Luft

Justin ist, was das Angeln angeht, schon ein alter Hase. Mit seinem Opa ist er seit über fünf Jahren zum Fischefangen an den Seen in der Region unterwegs, wie er selbst erzählt. „Ich mag es sehr, die Zeit an der frischen Luft in der Natur zu verbringen“, so der 13-Jährige. Die gefangenen Fische essen mag er aber nicht. Er lässt sie alle wieder frei, wie es im Angelcamp allgemein meistens der Fall ist. Ein Großteil der Tiere werden wieder in den Buckower See ohne Qualen freigelassen.

Zur Galerie Der Kreissportbund Havelland und Angelsportverein Buckow haben zum siebten Mal in Folge ein Feriencamp auf die Beine gestellt. 14 Jugendliche verbringen hier vier Tage ihrer Sommerferien – mit Angeln im Akkord.

Es sind vor allem die Brassen, die an die Hacken der Angeln beißen oder im Kescher landen. „Am Abend fangen wir ab und zu auch mal Aale, Karpfen oder Schleie als Beifang“, so André Neidt. Er sieht sich selbst als „Mentor für die Kids“. Der Angelprofi möchte im Camp seine Erfahrung und sein Wissen weitergeben. Damit hat er Beruf und Hobby erfolgreich vereint. Seit sieben Jahren gibt es nun schon das Angelcamp und erfreut sich seither großer Beleibtheit.

Jugendliche wie ausgewechselt

Kreissportbund und Angelsportverein machen hierbei gemeinsame Sache. Sie organisieren das Camp, von dem es in diesem Jahr allerdings nur einen Durchgang gibt. Für Laura ist es schon das vierte Jahr in Folge. „Hier kann ich richtig abschalten und viele Dinge dazulernen“, sagt die 13-Jährige. Den Initiatoren freut es, wie viel Spaß die Jugendlichen dabei haben. „Sie kommen zur Ruhe und konzentrieren sich. Einige von ihnen sind richtig ausgewechselt“, so André Neidt.

Voller Stolz hält Moritz seinen Fang in den Händen - eine Brasse. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Geangelt wird entweder vom Uferrand aus oder direkt auf dem Wasser. Mit Kanus können die Jugendlichen gemeinsam mit den Betreuern auf die Mitte des Sees rausfahren. Hier haben sie die größten Chancen, die ganz dicken Fische zu fangen. Dafür nutzen sie entweder die traditionellen Angeln oder einen Futterkorb. Welche Methoden die Campteilnehmer letztlich einsetzen, entscheiden sie selbst. Bei Fragen stehen ihnen die Betreuer jederzeit zur Verfügung.

Buckower See voller Fische

Der Buckower See ist sehr reich an Fischen. Alle paar Minuten beißt ein Tierchen an. Für Luca ist das jedes Mal ein tolles Erfolgserlebnis. Er ist in diesem Jahr zum ersten Mal beim Angelcamp dabei und hat sich gleich wohlgefühlt. „Ich angele schon länger. Hier kann ich mich mit den anderen nun austauschen“, sagt der Zwölfjährige. Jedes Jahr zählen die Initiatoren sowohl alte, als auch neue Gesichter. Die rege Teilnahme hält ungebrochen an.

Am Wasser und auf dem Wasser buhlen die Jugendlichen um ihren großen Fang. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

André Neidt ist jedes Mal aufs Neue begeistert von der ausgewogenen Stimmung unter den jugendlichen Teilnehmern. Viele seiner Schützlinge erkennt er während dieser Zeit gar nicht wieder. Eine angenehme Stille liegt über dem Angelsee in Buckow. Noch bis Donnerstag wird hier geangelt, was das Zeug hält. Die Zelte stehen auf einer benachbarten Wiese eines Betreuers. André Neidt schätzt die gute Infrastruktur des Platzes.

Von Marcus J. Pfeiffer