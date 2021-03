Knoblauch

Mirko Paproth ist in Knoblauch geboren und hat bis auf eine dreijährige Auszeit im Nachbarort Nitzahn sein ganzes Leben in dem Dorf verbracht. Er hat mit weiteren Mitstreitern die berüchtigte Maiparty in Knoblauch ins Leben gerufen. 2019 trat er erstmals zur Kommunalwahl an und sitzt seither in der Gemeindevertretung. Zudem ist er stellvertretender Ortsvorsteher im Ortsteil Nitzahn, zu dem Knoblauch gehört, und Vorsitzender des Feuerwehr Fördervereins.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was sind die Themen, die die Knoblaucher gerade bewegen?

Das ist schwer zu sagen, denn im Moment trifft man kaum jemanden. Die Gespräche fehlen. Viele unserer Einwohner habe ich seit Wochen oder gar Monaten nicht gesehen. Der einzige Austausch, den wir derzeit haben, ist der in unserer Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe. Dabei geht es aber in erster Linie darum, die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten und um die Pflege von Fahrzeugen oder des Gebäudes.

Wie ist Ihr Dorf bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Ich denke, wir sind bislang ganz gut durch diese Krise gekommen, weil wir rechtzeitig alles gebremst haben, was in Planung stand. Ich selbst war vor einem Jahr mitten in den Planungen für die Maiparty, hatte bereits etwa 1500 Euro in Werbung investiert, die ich zum Glück von der Investitionsbank des Landes Brandenburg zurückbekommen habe. Es ist schon traurig, dass wir nichts machen können, uns nicht treffen können. Besonders schwierig ist die Lage für unseren Feuerwehr-Förderverein, denn der lebt von den Einnahmen, die wir mit unseren Festen erzielen. Dadurch, dass seit einem Jahr alles ausfallen muss, ist die Kasse leer. Wir hatten kurz vor der Krise alle ehrenamtlichen Helfer zu einem Ausflug eingeladen. Hätten wir geahnt, was passiert, hätten wir wohl darauf verzichtet.

Haben sich in Knoblauch bislang viele Einwohner mit dem Coronavirus infiziert?

Nein, gar nicht. Mir ist bislang kein Knoblaucher bekannt, der erkrankt ist. Ich würde sagen, wir sind coronafrei.

Was zeichnet Knoblauch aus?

Das ist auf jeden Fall der großartige Zusammenhalt. Natürlich gibt es auch bei uns ein paar Quertreiber, aber wenn jemand eine Idee hat, wird diese mit Unterstützung vieler umgesetzt. Viele sehen mich da im Vordergrund, aber das ist nur so, weil ich eine große Klappe habe. Tatsächlich sind es viele, die mit anpacken und sich einbringen.

Maiparty, Treckertreffen, Bierfest, Oktoberfest, Weihnachtssingen – wer sorgt eigentlich dafür, dass in Knoblauch so viel los ist?

Das ist die Gemeinschaft. Jeder hat Ideen, drei, vier treibende Kräfte bringen das Ganze ins Rollen und begeistern die anderen. Das Treckertreffen haben zum Beispiel mein Vater und mein Bruder vor mittlerweile 18 Jahren ins Rollen gebracht. Peggy Paproth hatte die Idee für das Weihnachtssingen. Regine Städler und Renate Werner haben das Weihnachtskaffee für Senioren organisiert. Und Axel Wustrau hatte die Idee, das Bierfest ins Leben zu rufen. Wir haben das große Glück, dass sich die Leute anbieten zu helfen. Wir müssen gar nicht fragen.

Was wünschen Sie sich für Ihr Dorf in den nächsten zehn Jahren?

Ein großer Wunsch wäre ein neues Feuerwehrhaus mit Dorfgemeinschaftsraum. Außerdem hoffe ich, dass der Zusammenhalt so bleibt, sich auch Zugezogene engagieren und der Nachwuchs, der hier aufwächst, auch hier bleibt. Früher gab es eine regelrechte Flucht in die Stadt, alle wollten nach Berlin. Das hat sich inzwischen geändert. Allerdings haben wir nicht allzu viel Nachwuchs. 134 Einwohner und etwa 60 Haushalte hat Knoblauch derzeit. Ich wünsche mir, dass es in den nächsten Jahren nicht weniger werden.

Von Christin Schmidt