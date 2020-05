Kulturarbeit im Obstgarten mit Yoga und Achtsamkeit

Zollchow

Es sind schwere Zeiten für Kulturschaffende. Die Corona-Krise hat das kulturelle Leben in den letzten Monaten schwer beeinträchtig und weitgehend für Stillstand gesorgt.

Einige Kreative nutzten das Internet, um die Menschen so mit Musik, Theater und dergleichen zu versorgen. Aber nicht alles lässt sich ins Internet verlagern.

Das haben auch Annette und Gerhardt Göschel in den letzten Wochen bitter erfahren müssen. Gemeinsam mit Rosi Ulrich hatten sie 2019 das Kunst- und Kulturprojekt „Jäten im Paradies“ ins Leben gerufen.

Workshop mit Videokünstler

Mit Theater, Videokunst, Exkursionen und Workshops wollte das kreative Trio vom kleinen Örtchen Galm aus das Leben in der Gemeinde Milower Land bereichern.

Der Startschuss für das Programm fiel bereits im vergangenem Jahr. Im April sollte es nun mit einem Videoworkshop fortgesetzt werden. Den wollte der Videokünstler Jens Standke im NaturparkZentrum leiten, wo er sich mit den Teilnehmern dem „Mann von Milow“ widmen und diesen gemeinsam filmisch zum Leben erwecken wollte. Doch daraus wurde aufgrund der Corona-Krise nichts.

Auch der Kneipentheaterabend in Großwudicke musste ausfallen sowie der Kulturabend mit zeitgenössischer Musik und einer Ausstellung.

Veranstaltungen sollen nachgeholt werden

„Wir bemühen uns diese Veranstaltungen nachzuholen und geben die entsprechenden Termine rechtzeitig auf unserer Webseite www.jaetenimparadies.de bekannt“, verspricht Annette Göschel.

Sie und ihre beiden Mitstreiter waren dennoch nicht untätig in den vergangenen Wochen. Im Gegenteil, sie haben den Stillstand genutzt, um an dem ersten Ergebnis ihres Projekts zu arbeiten: Das Kochbuch „Kreatives Kochen mit Kindern im Milower Land“.

Entstanden ist es im Rahmen eines Workshops, der im November in der Küche des Dorfgemeinschaftshauses in Zollchow stattfand.

Mädchen und Jungen haben im Rahmen eines Workshops in Zollchow gemeinsam gekocht. Quelle: Christin Schmidt

Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 13 Jahren nahmen daran teil und entdeckten, wie viel Spaß gesunde und regionale Küche bereiten kann. Die jungen Teilnehmer sind die Protagonisten des Kochbuchs, das nun jeder für fünf Euro erwerben kann.

Besonders froh und erleichtert sind Annette Göschel und ihre Mitstreiter, dass sie jetzt endlich die bereits geplanten Aktivitäten unter Auflagen fortsetzen können und zur nächsten „Jäten im Paradies“-Veranstaltung einladen dürfen.

Die findet bereits am 6. und 7. Juni statt. Unter dem Titel „ Naturbaden“ wird die Achtsamkeits- und Yoga-Lehrerin Stefanie Zander die Teilnehmer mit auf einen kleinen Urlaub für Geist und Seele nehmen.

Im Obstgarten die eigene Energie entdecken

Im Obstgarten auf dem Kunsthof Galm werden die Teilnehmer auf der Wiese liegen und alle ihre Sinne aktivieren. Sich strecken, riechen, den Vögeln lauschen, den Körper spüren und dabei die eigene Energie entdecken und ihr folgen. Mit Meditationsübungen und Körperarbeit aus dem Yoga soll jeder Stabilität und Ruhe erlangen.

Wer am Workshop „ Naturbaden“ teilnehmen möchte, meldet sich per E-Mail an: info@jaetenimparadies.de oder unter: 0160/80 20 996. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Wer gern das Kochbuch erwerben möchte, schreibt ebenfalls eine E-Mail oder ruft an.

