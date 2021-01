Kulturprojekt will Mann von Milow zum „Leben“ erwecken

Zollchow

Das Skelett eines Menschen, der vor etwa 5000 Jahren gelebt hat, steht im Mittelpunkt eines virtuellen Video-Workshops, zu dem die Initiatoren des Kulturprojekt Jäten im Paradies einladen. Die Teilnehmer werden dabei lernen, wie man eine audio­visuelle Animation aus einem archäologischen Fund gestalten kann.

Ursprünglich sollte der Workshop bereits im vergangenen Jahr im Naturparkzentrum in Milow stattfinden, wo eine originalgetreue Kopie der Gesichtsrekonstruktion und der Grabbeigaben jenes Skeletts, das viele als den Mann von Milow kennen, zu sehen ist. Wie einige andere geplante Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprojekts musste auch dieser aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.

Da diese noch nicht vorbei ist, die Menschen in der Region aber dennoch auf Kultur nicht verzichten sollen, haben die die Initiatoren des Projekts, die Dramaturgin und Autorin Rosi Ulrich und Annette und Gerhard Göschel vom Kunsthof Galm, beschlossen, den Workshop in die digitale Welt zu verlegen.

Den Mann von Milow zum „Leben“ erwecken

Dafür haben sie den Kölner Medienkünstler Jens Standke gewinnen können, der sich zusammen mit den Teilnehmern des Workshops der spannenden Geschichte des Mannes von Milow widmen, dessen Überreste vor etwas 50 Jahren bei Schachtarbeiten für eine Wasserleitung in Milow entdeckt wurden.

Jens Standke studierte in Köln an der Kunsthochschule für Medien, zeigte seine Arbeiten auf renommierten Festivals wie der Ars Electronica und gestaltet seit 2015 Animationen und Videoprojektion für verschiedene Theaterstücke.

Medienkünstler Jens Standke aus Köln gibt einen virtuellen Videoworkshop für das Kulturprojekt "Jäten im Paradies". Quelle: Privat

Für Jäten im Paradies bringt er sich nun mit seiner Expertise ein und wird sein Wissen interessierten Teilnehmern vermitteln, um mit ihnen gemeinsam den Mann von Milow zum „Leben“ zu erwecken.

Los geht es mit einer Auftaktveranstaltung am 6. und 7. Februar, in der die Teilnehmer den Medienkünstler kennenlernen und sich bereits selbst mit eigenen Impulsen einbringen können. Im Rahmen von Live-Video-Konferenzen und individueller virtueller Betreuung gibt Jens Standke künstlerische und inspira­tive Anleitung.

Videoworkshop beginnt am 6. Februar

Schritt für Schritt lernen die Teilnehmer am 6. und 27. März wie sie mit Texten, Fotos, Videos und 3D-Elementen eigene audiovisuelle Inhalte, wie Animationen und Videosequenzen gestalten können. Ihre Ideen besprechen sie im direkten, individuellen Austausch und kreieren so künstlerische Szenen, die schließlich zu einer audiovisuellen Collage zusammengefügt werden.

Das Ergebnis soll ein Medienkunstwerk sein, das später dem Milower Naturparkzentrum zur Verfügung gestellt wird. Hier sind seit 2014 eine originalgetreue Kopie der Gesichtsrekonstruktion und der Grabbeigaben des Mannes von Milow ausgestellt.

Die Kunstpädagogin Annette Göschel ist froh, dass das Projekt nicht ausfallen muss und die für 2020 zugesicherte Förderung nicht verfällt. „Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das unser Projekt fördert, hat bereits zugesagt, dass wir die Gelder in diesem Jahr ausgeben können“, so Göschel.

Liederabend, Doppelausstellung und Lesung geplant

Der virtuelle Videoworkshop soll aber nicht der einzige Kulturbeitrag in diesem Jahr sein. „Wir haben jetzt eine Planung gemacht und hoffen, dass uns Corona nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht“, betont Annette Göschel. Nachgeholt werden soll am 15. Mai eine Veranstaltung auf dem Kunsthof Galm zum Thema Natur.

Geplant sind ein Liederabend von und mit dem Komponisten Jörn Arnecke, den die Sängerin Juliane Bookhagen bereichern wird. Zudem wird es eine Doppelausstellung mit Arbeiten von Marion Angulanza und Gerhard Göschel geben, die sich setzen mit dem Spannungsfeld von Natur und Kultur auseinandersetzen.

Weiterhin ist eine Lesung mit den Preisträgern des Literaturwettbewerbs „Jäten im Paradies“ in Großwudicke geplant sowie eine weitere Lesung im Spätsommer. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Wer sich einen der 15 Plätze für den Videoworkshop sichern will, meldet sich bis zum 1. Februar per E-Mail: info@jaetenimparadies.de dafür an. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein Internetzugang und ein Computer oder mindestens ein Smartphone haben. Ansonsten können alle Interessierten Westhavelländer zwischen 14 und 99 Jahren mitmachen. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

