Kunstverein lädt zu Filmabenden im Fuchsbau

Bahnitz

Der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 veränderte die Welt und damit das Leben so vieler Menschen. Auch vor dem kleinen Dorf Bahnitz im Havelland machten die Umbrüche nicht halt.

30 Jahre später widmen sich nun Künstler des Ortes in ihrem Projekt „WendeZeit“ dem Thema Umbruch mit unterschiedlichen Kunstformen – emotional und dokumentarisch.

Neben der Ausstellung „Über Grenzen“ in der Kunsthalle Bahnitz, gab es Gesprächsrunden und auch ein Buch mit Frauenporträts entstand.

Es ein Gemeinschaftswerk der Fotokünstlerin Sabrina Jung und der Sozialwissenschaftlerin Claudia König, die dafür drei Frauen aus Bahnitz mit sehr unterschiedlichen Biografien interviewt haben.

Filme mit DDR-Kultstatus

Nun lädt der Kunstverein Bahnitz zu einem Filmwochenende ein, das als Ergänzung zum Projekt „ WendeZeit“ vom Filmverband Brandenburg organisiert wird.

„Vom 25. bis zum 27. Oktober, wird die Bibliothek im Fuchsbau zum Kino. Hier zeigen wir Filme von und mit Frauen in und um die Wendezeit aus Ost und West, Frauen von gestern und heute.

Filme, mit DDR-Kultstatus, Filme, die gute und schlechte Erinnerungen wecken und die zum Nachdenken und Neudenken anregen“, verkündet der Vereinsvorsitzende Bodo Rau.

Gesprächsrunde nach dem Film

Die Filmzeit beginnt am Freitag mit „Solo Sunny“ – ein DDR-Kultfilm. Das Lexikon des internationalen Films schreibt: „Ein sehenswerter Film über die Identitätsprobleme der Jugend nicht nur in der DDR ... und zugleich ein mutiges Plädoyer gegen gesellschaftliche Bevormundung, für Individualität und den eigenen Weg durchs Leben.“

Am Samstag wird um 14.30 Uhr der Film „Als Mutti arbeiten ging“ gezeigt – eine Doku, die drei Generationen aus Ost und West zu Wort kommen lässt. Eine Gegenüberstellung des Erreichten in der Gleichberechtigung der letzten 70 Jahre.

Anschließend stellen Sabrina Jung und Claudia König, bei Kaffee und Kuchen, ihr künstlerisches Projekt „Frauen und Wendezeit“ vor. Bei der fortlaufenden Gesprächsrunde sind die drei porträtierten Frauen des Buches zu Gast.

Filmgespräch mit Regisseur Andreas Goldstein

Um 19 Uhr präsentiert das Abendkino den Film „Adam und Evelyn“. Eine Liebe im Sommer 1989, kurz vor dem Ende der DDR. Adam, Ost-Schneider und Frauenversteher nimmt den Dienst an der Kundin etwas zu genau, seine Freundin Evelyn macht sich frustriert auf den Weg an den Balaton. Adam folgt ihr reumütig nach Ungarn. Beide geraten in die Wirren der Wende und landen unvermutet in München.

Im nachfolgenden Filmgespräch werden der Regisseur Andreas Goldstein und die Kamerafrau Jakobine Motz anwesend sein. Die Moderation führt die Vorsitzende des Filmverbands Brandenburg Katharina Riedel.

Frühstückskino für Kinder

Am Sonntag, dem 27. Oktober gibt es um 10 Uhr ein Frühstückskino für Kinder und Erwachsene mit dem Film „Rocca verändert die Welt“ – eine moderne Pippi Langstrumpf Geschichte für Kinder jeden Alters. Ein würdiger Abschluss für eine Filmzeit mit und für starke Frauen und Männer von gestern und heute.

Das Filmwochenende ist eine Veranstaltung des Kunstvereins Bahnitz in Kooperation mit dem Filmverband Brandenburg und der Bibliothek im Fuchsbau.

Gefördert wird es durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

Von Christin Schmidt