Lange Mängelliste für Großwudicker Bahnhof

Großwudicke

Der Bahnhofstunnel in Großwudicke hat schon bessere Zeiten erlebt. Anwohner Ralf-Peter Schulze hatte kürzlich eine ganze Mängelliste in einer öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats vorgetragen. Unter anderem beklagte er sich über die zahlreichen Graffiti, die an den Wänden des Tunnels prangen.

Außerdem blättere der bei der Errichtung angebrachte Betonschutzanstrich inzwischen großflächig ab. Flechten und Moose würden in den Beton eindringen.

„Die fest installierten Beleuchtungskörper in der Tunnelanlage haben einzelne Ausfälle. Sind die Leuchten gar defekt?“, fragt Schulze und erwähnt zudem die Kunststoffabdeckungen der Beleuchtungskörper, die aufgrund der Sonneneinstrahlung längst vergilbt und spröde sind.

Darüber hinaus gebe es am südlichen Treppenaufgang zum Eisenbahnhaltepunkt im Asphalt der Rampe mehrere Asphaltaufwölbungen, zum Teil bis zu zehn Zentimeter hoch. „Ich selbst bin darüber schon mehrmals gestürzt. Ich vermute, die Ursache sind Asbest- oder Gipseinlagerungen in der Tragschicht“, so Schulze.

Ein Anwohner beklagt sich über den Zustand des Bahnhofstunnels in Großwudicke, der nicht nur mit Graffiti beschmiert ist. Quelle: Christin Schmidt

Die Poller, die zur Sperrung auf beiden Seiten des Tunnels aufgesperrt wurden, sind nicht mehr vollzählig. Ein Poller der südlichen Rampe wurde vor Jahren im Winter demontiert, um die Befahrung der Tunnelanlage mit Kleintraktoren zur Schneeräumung zu gewährleisten.

Eine Montage des Pollers außerhalb der Winterzeit sei bis dato nicht wieder erfolgt. Inzwischen sei auch ein zweiter Poller an der südlichen Rampe defekt und stelle eine Gefahr da.

Zum Teil fehlen Poller am Bahnhof in Großwudicke, zum Teil sind die vorhandenen beschädigt. Quelle: Christin Schmidt

„Das Fehlen der Poller führt zu einer intensiven Befahrung der Tunnelanlage mit Krad-, Quad und Kleintraktoren“, warnt Schulz und hofft auf eine Beseitigung der Mängel. Laut Pressestelle der Deutsche Bahn (DB) ist dafür die Gemeinde Milower Land zuständig.

Der DB obliege der obere Verkehrsweg, also die Schiene, der Gemeinde der untere Verkehrsweg, also der Fußgänger- und Radwegtunnel. Bürgermeister Felix Menzel verspricht derweil, den Sachverhalt in der Verwaltung zu behandelt und abzuarbeiten.

Ordnungsbehörde und Tiefbau prüfen

„Oftmals bedarf es in Gestaltungsfragen der Rückkopplung mit dem Ortsbeirat, um Möglichkeiten zu besprechen. Wenn es Baumaßnahmen sind, die nicht der Wiederherstellung der Sicherheit dienen, muss die Gemeindevertretung Prioritäten setzen. Ordnungsbehörde und Tiefbau prüfen nun, was wir wann und wie machen können“, so Menzel.

Fraglich sei allerdings, welche Maßnahmen im Rahmen des geplanten Bahnhofsumbaus bereits berücksichtigt sind. Dazu werde die Gemeinde die Bahn anfragen. Menzel weist zudem darauf hin, dass Bürger Mängel jederzeit auch über die Homepage der Gemeinde www.milow.de, per E-Mail oder Telefon mitteilen können.

Von Christin Schmidt