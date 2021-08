Bahnitz

Umrahmt von musikalischer Begleitung durch Muyaka Hage werden am Sonntag, 29. August, drei Autoren und Autorinnen eigene Texte vortragen und einige von Schriftstellerkollegen. Moderiert wird die Lesung von Thomas Bruhn aus Cottbus.

Die Ausschreibung zur Anthologie, einer Sammlung von Texten, stand unter dem Motto: „30 Jahre, 30 Autoren und Autorinnen, 30 Zeilen“ und wurde von weit mehr als 30 Verbandsmitgliedern zum Anlass genommen, ihre Werke einzureichen. Auffallend kurze Texte sind es jedoch, die – gemeinsam mit Illustrationen Brandenburgischer Künstler – in dem schmalen Band versammelt werden konnten, die ein Geburtstagsgeschenk des Schriftstellerverbandes an sich selbst ist – zum 30-jährigen Bestehen. Es geht um die großen Themen Leben, Liebe und Tod und um all das, was uns in den Jahren beschäftigt hat.

Geschichten zur Wendezeit

Der Bogen der Lesung zur Finissage in Bahnitz wird (voraussichtlich, Programmänderungen sind derzeit noch möglich) geschlagen werden von der zur Ausstellung „Freiheit“ passenden Geschichte „Wendezeiten“ von Jana Franke aus Potsdam bis zum alphabetischen Reigen aus verschwundenen Begriffen im Text „Von ABV bis Zuckerrübenernte“ von Rita König aus Rathenow.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazwischen werden Hoffnung und Erkenntnis stehen, Lebensentwürfe und Heimatliebe, Erinnertes und Zukunftsweisendes. Die Kürze der Texte ermöglicht einen bunten Reigen, um das zu bieten, was der Brandenburgische Schriftstellerverband sich mit der Herausgabe der Anthologie vorgenommen hat: die einzelnen AutorInnen im Land bekannter zu machen und die Vielfalt ihres Schaffens zu zeigen.

Zum Abschluss der Veranstaltung erwartet die Besucher noch eine besondere Attraktion – die jedoch nicht verraten wird.

Lesen Sie auch Wie Corona den Alltag der Rathenower Schriftstellerin Rita König verändert hat

Von MAZonline