Jerchel

Knapp 50 Kilometer sind es von Jerchel im Milower Land bis nach Jerchel bei Tangerhütte im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt. Rund 70 Kilometer weiter in Richtung Wolfsburg taucht kurz hinter Gardelegen das dritte Ortsschild mit dem Namen Jerchel auf.

Ganz einzigartig ist das Dorf in der Gemeinde Milower Land, um das es in diesem Artikel gehen soll, also nicht – zumindest was den Ortsnamen betrifft.

Gerd Dehnhardt stammt aus Leipzig. Die Liebe lockte ihn nach Jerchel. Quelle: Christin Schmidt

Zeichen der Verbundenheit

Statt sich darüber zu ärgern, haben sich die Jercheler aus Brandenburg und die aus Sachsen-Anhalt zusammengetan und als Zeichen der Verbundenheit einen mächtigen Findling in einen Gedenkstein verwandelt, der an das große Treffen aller drei Orte im Jahr 2000 erinnert.

Der Stein thront seither ein wenig versteckt zwischen Bäumen unweit der Jercheler Ortsdurchfahrt, also im havelländischen Jerchel. Knapp 200 Menschen leben hier und sie tun es gern. „Wir haben viel Wald, sind hervorragend an das Radwegenetz angebunden. Der Bäcker und ein Fleischer machen regelmäßig Halt und es ist ruhig in Jerchel“, sagt Hannelore Proske. Die 72-Jährige erblickte in Jerchel das Licht der Welt und kehrte 2011 nach 40 Jahren in Berlin in ihr Heimatdorf zurück.

Umzug der Kapelle

Heute engagiert sie sich im Gemeindekirchenrat und begleitet eines der außergewöhnlichsten und ehrgeizigsten Projekte in der gesamten Region – den Umzug der Kapelle von Kleinwudicke nach Jerchel. „Derzeit laufen die Ausschreibungen, wann die Arbeiten beginnen, wissen wir aber noch nicht“, sagt Proske. Sie freut sich darauf, dass ihr Dorf nach fast 40 Jahren ohne Gotteshaus nun wieder eine Kapelle bekommt, die zugleich ein kultureller Treffpunkt werden soll.

Zahlen und Fakten Eine Urkunde, die die Entstehung des Dorfes Jerchel belegt, gibt es nicht. Aber aus Protokollen der Kirche geht hervor, dass der Ort zwischen 1370 und 1400 erstmals erwähnt wurde. Unstrittig ist laut der Jercheler Dorfchronik, dass der Ort 1350 gegründet wurde. Einige meinen, der Name Jerchel stammt aus dem Wendischen und bedeutet „Bohnen- und Erbsendorf“, andere übersetzen es als „Dorf der Kühnen“. Naheliegt aber auch, dass Jerchel schlichtweg Klein-Jerichow bedeutet. Obwohl Jerchel einst ein Pfarrdorf war, fehlt dem Ort seit 1982 ein Gotteshaus. Lediglich der Glockenturm der 1590 erbauten Fachwerkkirche erinnert noch an die Geschichte als Pfarrdorf.

Allerdings spielt die Krise den Bauherren nicht gerade in die Hände. Schon jetzt ist klar, Geduld ist gefragt. Bis der erste Gottesdienst in Jerchel stattfinden kann, werden noch etliche Radtouristen durch den Ort fahren und nach einer Raststätte und einem Imbiss Ausschau halten. Vorerst müssen sie mit der „Knorpelschenke“ Vorlieb nehmen, die auf dem Platz neben dem Kriegerdenkmal und dem alten Feuerwehrhaus steht.

Blick auf den Glockenturm

Von hier aus können sie auch den alten Glockenturm sehen, der an die 1590 erbaute Fachwerkkirche erinnert. Auf der anderen Seite führt der Lindenweg zu jenem Teil des Dorfes, den einige als die Schweiz von Jerchel bezeichnen. Hübsche Häuser mit gepflegten Vorgärten zeugen von einer heilen Welt. Aber es gibt auch Schattenseiten.

An der Knorpelschenke auf dem Dorfplatz machen viele Radtouristen Halt. Quelle: Christin Schmidt

Der Lindenweg ist Teil des Havelland-Radweges und führt Radtouristen auf der Tour Brandenburg und der Tour „Otto Lilienthal“ in Richtung Bahnitz. Vor zehn Jahren wurde die Strecke ausgebaut. Eine tolle Sache, würden nicht täglich dreiste Autofahrer die Strecke als vermeintliche Abkürzung nutzen. „Und das, obwohl diese gar nicht für den Verkehr freigegeben ist“, ärgert sich Lothar Kahle.

Rasende Autofahrer nerven

Immer wieder macht er auf das Problem aufmerksam, notiert inzwischen sogar die Nummernschilder unbelehrbarer Verkehrssünder und musste sich schon so manche Beleidigung anhören. Ein Ärgernis im Dorf ist auch der Lkw-Verkehr, der zugenommen hat, und die Raserei einiger Autofahrer. „Dennoch ist Jerchel ein guter Ort zum Leben“, betont Manuela Kästner. Die 45-Jährige sieht lieber das Positive und davon habe Jerchel einiges zu bieten.

„Immer mehr junge Familien ziehen hierher. Sie übernehmen die alten Häuser, viele schaffen sich sogar wieder Tiere an und haben einen Garten. Sie sorgen für Leben im Dorf und das ist einfach schön“, sagt Manuela Kästner und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Sie zog der Liebe wegen nach Jerchel – genau wie Gerd Dehnhardt. Dass er aus Sachsen stammt, ist nicht zu überhören. Der kräftige Mann mit dem sympathischen Lachen gehört aber längst zu Jerchel. Dehnhardt hat sich intensiv mit der Geschichte des Ortes befasst und ist so etwas wie der Dorfchronist.

27 aktive Feuerwehrleute

Zu Jerchel gehört natürlich auch eine Feuerwehr, in der sich derzeit 27 aktive Mitglieder engagieren. Im dazugehörigen Förderverein, einem der ältesten seiner Art in Brandenburg, sind knapp 60 Jercheler Mitglied. 1991 gründeten die Jercheler den Förderverein, der heute zusammen mit der Wehr unter anderem auch Dorffeste organisiert und damit das Leben im Ort bereichert.

Ein Nachbau der Kleinwudicker Kapelle aus Pappe, die bald in Jerchel aufgebaut werden soll. Quelle: Privat

Ob Osterfeuer, Halloween oder Herrentag mit Schwein am Spieß – die Jercheler feiern gern und treffen sich sogar am ersten Weihnachtsfeiertag zum Frühschoppen im Gemeindezentrum. Hier kommt das Dorf im Winter auch zu Spieleabenden zusammen. Legendär ist die 1980-er-Jahre-Party, die alle gemeinsam organisieren und die 2019 als Tanz im Regen endete. An dieses „Woodstock in Jerchel“ erinnert man sich jetzt, wo nichts mehr geht, besonders gern zurück.

Von Christin Schmidt