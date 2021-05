Premnitz

Restaurantbesuche sind ein Luxus längst vergangener Zeiten, etwas, das es früher einmal gab, in einem Leben vor Corona – so zumindest fühlt es sich nach über einem Jahr Pandemie-Alltag an. Der gemütliche Abend beim Italiener mit Freunden, Oliven satt, Wein und jeder Menge Lachen wird wohl noch eine ganze Weile ein Wunschtraum bleiben.

Immerhin gibt es Hoffnung, dass man an Pfingsten unter freiem Himmel auf den Terrassen der Lokale im Westhavelland speisen kann – natürlich mit Abstand und allem, was inzwischen dazu gehört.

Um den Ofen nicht ganz ausstellen zu müssen und der Kundschaft zu zeigen, dass sie weiterhin da sind, haben sich in den letzten Monaten viele Gastronomen etwas einfallen lassen. Die einen haben Burger und Pommes zum Kunden geliefert, andere boten an, sich Pasta und Steak zu bestellen, abzuholen und zu Hause zu verspeisen.

Mathias Winterfeld, der Anfang 2020 den Gasthof Milow übernahm, ging noch einen Schritt weiter. Er hat sein Lokal um eine Zweigstelle erweitert. Bereits im ersten Lockdown kochte Winterfeld in einer mobilen Küche auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Premnitz. Hier serviert er Steak au four, Zanderfilet oder Quinoa-Taler – mit schnödem Imbiss hat das nichts zu tun.

Hungrige Gäste aus Rathenow und Brandenburg/Havel

Das Konzept geht auf. Nicht nur aus Premnitz, auch aus Milow, Rathenow und selbst aus Brandenburg/Havel kommen Hungrige zur Mittagszeit, um sich von Winterfeld bekochen zu lassen. Nur essen können sie nicht vor Ort. Zugegeben, das Fischfilet frisch auf dem Teller serviert zu bekommen, ist einfach etwas anderes.

Klar ist auch, dass der Transport nicht dazu beiträgt, dass das Steak besser schmeckt, geschweige denn besser aussieht. Aber es ist immerhin ein sättigender Trost, der uns über die Zeit bis zur sehnlichst herbei gewünschten Wiedereröffnung der Gastronomie hinweg hilft.

Die mobile Küche des Gasthofs Milow auf dem Parkplatz des Edeka-Markts ist in der Woche von 11 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Vorerst allerdings nur noch bis Dienstag, denn ab Freitag kann Winterfeld in seinem Gasthof Milow die Außengastronomie wieder öffnen. „Sollten die Zahlen wieder steigen und eine Schließung nötig sein, behalten wir uns aber vor, die mobile Küche in Premnitz wieder zu öffnen“, so der Gastronom.

Von Christin Schmidt