Jerchel

Es gibt Menschen, die sich im Rampenlicht wohlfühlen und Aufmerksamkeit genießen. Und es gibt Menschen wie Gisela Volkmann, die viel lieber im Hintergrund agieren und ihr Engagement nicht gern an die große Glocke hängen.

Aufmerksamkeit und Anerkennung sind der 74-Jährigen eher unangenehm. Wohl auch, weil es für sie irgendwie selbstverständlich ist, sich für andere zu engagieren ohne dafür irgendetwas zu erwarten.

Seit vielen Jahren sorgt Gisela Volkmann gemeinsam mit weiteren Frauen dafür, dass die Senioren in Jerchel etwas erleben, dass sie rauskommen, sich treffen und austauschen können. Spricht man Gisela Volkmann darauf an, erzählt sie gern von ihrem Ehrenamt. Anerkennung oder Lob aber wischt sie mit einem: „Ach was, ist doch selbstverständlich“, weg.

Dem Heimatdorf Jerchel immer treu

Gisela Volkmann ist 1947 in Jerchel geboren und in dem Dorf aufgewachsen. 1961 zog sie nach Rathenow, um sich zur Gärtnerin ausbilden zu lassen. 1968 wechselte sie in die Rathenower Optischen Werke. Volkmann wohnte zwar in Rathenow, blieb ihrem Heimatdorf aber weiterhin treu.

Regelmäßig besuchte sie ihre Eltern und wenn irgendetwas los war im Dorf, beteiligt sich Gisela Volkmann. „Egal, ob die Feuerwehr eine Feier organisierte oder das Dorffest anstand, ich war dabei. So viel Zeit war immer“, erinnert sich die 74-Jährige.

Seit etwa 20 Jahren ist sie wieder in Jerchel zu Hause, wo sie im Haus ihrer Eltern lebt. „Ich wusste immer, dass ich irgendwann zurückkehre. Ich hatte immer eine enge Verbindung zu meinem Dorf, hier bin ich aufgewachsen und hier haben meine Eltern gelebt“, so Volkmann.

Für sie war es schon immer selbstverständlich sich in das Dorfleben einzubringen, mit anzupacken und aktiv einzubringen. „Früher hatte das ganze Dorf zu allen Feierlichkeiten Kuchen gebacken und wir von der Volkssolidarität hatte ihn verkauft“, erinnert sich die Seniorin. Viele Jahre war sie Mitglied in der Volkssolidarität. „Das habe damals einfach dazu gehört“, sagt Gisela Volkmann.

Seit 2015 hat Jerchel eine eigene Seniorengruppe

Seit etwa sechs Jahren gibt es den Wohlfahrtsverband in Jerchel aber nicht mehr. Wie in vielen anderen Dörfern auch, verließen über die Jahre immer mehr Mitglieder den Ortsverband.

Nicht, weil sich niemand engagieren wollte. Vielmehr passten die Strukturen nicht mehr so gut und so beschlossen die Jercheler Senioren, es den Nachbardörfern gleich zu tun und gründeten 2015 eine unabhängige Seniorengruppe.

Gisela Volkmann war natürlich dabei. Mit ihr gehören Ruth Dehnhardt, Doris Golombiewski, Gerlinde Smeja und Gisela Peschke zum festen Team derjenigen, die dafür sorgen, dass den Senioren etwas geboten wird.

Von 63 bis 95 Jahren

Auch die 81-jährige Sieghild Dreyer engagierte sich, ist inzwischen aus Altersgründen aber nicht mehr in die Organisation eingebunden. Die Veranstaltungen besucht sie aber nach wie vor. Genau wie etwa 30 weitere Senioren im Alter von 63 bis 95 Jahren.

Bis Anfang März 2020 nutzten sie mit viel Freude die monatlichen Angebote. Seit einem Jahr geht nun nichts mehr. Das ist für alle hart, denn die sozialen Kontakte, das Miteinander fehlen. Ganz tatenlos sind die Ehrenamtlerinn dennoch nicht.

Zu Weihnachten konnten sie dank der Unterstützung der Gemeinde und des Ortsbeirats Päckchen packen und verschenken und am Montag besorgten sie, wie jedes Jahr, Blumen, um sie an die Senioren zu verteilen. Ihr Lohn: freudig überraschte Gesichter.

Die Seniorengruppe Jerchel Früher gab es in allen Dörfern der Gemeinde Milower Land Ortsgruppen der Volkssolidarität, in denen sich zahlreiche Bürger engagierten, vor allem Frauen. Seit 2015 hat Jerchel eine eigenständige Seniorengruppe, der etwa 30 Mitglieder angehören. Außer im Januar und im August findet üblicherweise jeden Monat ein Treffen statt. Mal laden die Frauen Gäste ein, die Vorträge zu unterschiedlichen, für Senioren relevante Themen halten. Mal treffen sich die Senioren zum Kaffeeklatsch und zu Würfel- und Rommé-Nachmittagen. Auch Lesungen haben die Frauen organisiert und sogar Ausflüge, zum Beispiel eine Dampferfahrt auf der Havel. Einmal im Jahr gibt es zudem ein Grillfest und im Juli treffen sich die Seniorengruppen aus Möthlitz, Bahnitz, Jechel, Nitzahn und Knoblauch zum gemeinsamen Sommerfest, zu dem auch der Bürgermeister und die Ortsvorsteher eingeladen werden. Jedes Jahr übernimmt eine andere Gruppe die Organisation und sorgt für Musik und ein Kulturprogramm. Die einzelnen Seniorengruppen in Nitzahn, Knoblauch, Möthlitz und Bahnitz stehen in engem Kontakt miteinander und tauschen sich regelmäßig aus. Kurz vorm ersten Lockdown hatten sich die Gruppen erstmals zum gemeinsamen Wandern getroffen. Nun warten alle darauf, dass sie sich wieder treffen können.

Beim Verteilen konnte Gisela Volkmann dieses Mal nicht helfen. Ein schwerer Unfall im August letzten Jahres fesselte sie lange ans Krankenbett. Nach wie vor ist sie in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt und deshalb unglaublich froh, dass ihre Freundinnen für sie da sind und ihr Hilfe anbieten. Die 74-Jährige weiß, sie muss nun im Ehrenamt kürzer treten.

„Bis zum Unfall hat Gisela alles gemanagt. Man konnte sich immer auf sie verlassen. Ob es um Arbeitseinsätze ging oder darum, neue Mitglieder zu gewinnen“, schwärmt Ruth Dehnhardt und fügt hinzu: „Unsere Gisela ist ein echtes Organisationstalent. Sie verteilt die Aufgaben, sagt wer was macht und packt selbst mit an.“

Seniorinnen packen auch beim Dorfputz an

Warum sie sich all die Jahre mit so viel Herzblut eingebracht hat? „Weil es Spaß macht, die Senioren zusammenzuhalten. Und weil sonst wohl nichts passieren würde. Wir haben weder einen Konsum noch eine Gaststätte. Es gibt keinen Ort mehr, an dem man sich trifft und austauscht“, so Volkmann.

Sie weiß, viele warten, dass etwas passiert. Also nehmen sie und ihre Mitstreiterinnen es in die Hand und das ganze Dorf profitiert. Zudem backen sie Kuchen für Dorf- und Feuerwehrfeste, packen beim Dorfputz an und putzen sogar die Fenster des Gemeindezentrums, damit es alle schön haben.

Von Christin Schmidt