Kater

Es ist ein einsamer Plattenweg, der zu einem Schotterweg wird, sich dann wieder in einen Plattenweg wandelt und schließlich nach knapp zwei Kilometern zu jenem Ort führt, der in der Gemeinde Milower Land als Kater bekannt ist. Zwei Gehöfte stehen hier links und rechts der Dorfstraße. Ein weiteres Haus befindet sich etwas versteckt im Wald.

Zu sehen ist niemand, nur das Knattern eines Traktors zerreißt die idyllische Stille. Auf dem Hof zur Rechten recken Ziegen neugierig ihr Köpfe über den Zaun. Plötzlich flitzt ein blonder Wirbelwind über den Hof. Der dreijährige Hauke packt gerade mit seiner Mutter Frauke Krenzel-Wolf das Abendessen ein. Heute wird nicht zu Hause gegessen, sondern draußen auf dem Feld, wo Bruder und Papa gerade mit der Heuernte beschäftigt sind.

Frauke Krenzel-Wolf ist auf dem Kater – wie die Einheimischen sagen – aufgewachsen. Die junge Frau hat ökologischen Landbau in Eberswalde studiert und sich nach ihrem Abschluss zusammen mit ihrem Mann, ein gebürtiger Vieritzer, dazu entschlossen, der Heimat treu zu bleiben. „Ich liebe diese Einsamkeit hier“, schwärmt die zweifache Mutter und blickt über ihren Hof, der jede Menge Platz zum Spielen und Toben bietet.

In Hochbeeten wachsen Salat, Rote Bete, Zwiebeln und Dill, gleich daneben steht das Hühnerhaus in dem die Glucke ihre frisch geschlüpften Küken bewacht. Hauke streichelt derweil Ziege Heidi, eines von fünf Muttertieren, die sich auf der großen Wiese satt fressen können. Neun junge Zicklein, die im Frühjahr das Licht der Welt erblickten, weichen den Muttertieren nicht von der Seite.

Zur Galerie Zu den abgeschiedensten Ort im Havelland gehören die Ortschaften Bünsche und Kater, die als sogenannte Wohnplätze zu Vieritz im Milower Land gehören. Die MAZ hat sich vor Ort umgeschaut.

Wenn Hauke seine Oma und seinen Opa besuchen will, muss er nur über den Plattenweg laufen. Sein Ururgroßvater Karl Michael hatte 1932 den Hof nebenan samt 40 Hektar Land gekauft. Sein Opa und seine Oma hatten diesen 1985 übernommen und bewirtschaften ihn bis heute.

Haukes Oma, Ines Krenzel, ist Försterin und für rund 6000 Hektar Wald verantwortlich. Opa Rolf Krenzel war ebenfalls 20 Jahre in der Forst tätig und arbeitet nun als selbstständiger Landwirt. Auf den Wiesen rings um Kater hält er Mutterkühe sowie Pferde und betreibt Landwirtschaft. Auch er ist gerade mit der Heuernte beschäftigt - ein Knochenjob bei dieser Hitze. Krenzel mag die Arbeit dennoch.

Zahlen und Fakten Die Ortschaften Kater und Bünsche sind sogenannte Wohnplätze, die zu Vieritz gehören, ein Ortsteil der Gemeinde Milower Land. Die im Internet vermerkte Ersterwähnung aus dem Jahr 946 als „Viernkviz“ soll laut Ortschronik eine Fälschung sein. Demnach wurde der Ort erst im Jahr 1268 als „Viriz“ zum ersten Mal erwähnt. 1524 wechselte er in den Besitz des Erzstiftes Magdeburg und wurde von diesem an die Familie von Katte verliehen. Damals entstanden auch die Bünsche und der Kater als Vorwerke des Guts der von Katte. Die von Kattes waren bis ins 20. Jahrhundert im Ort ansässig war.

Genau wie seine Tochter schätzt auch er die Ruhe und Abgeschiedenheit, die dieses Fleckchen Erde zu bieten hat. „Etwas Besseres gibt es doch gar nicht. Gestern waren wir zum Impfen in Berlin und ich war heilfroh, als wir wieder raus waren. Ab und zu lasse ich mir das gefallen, aber leben möchte ich dort nicht“, betont Krenzel und blickt über die weite Wiese und die Pferdekoppel.

Nur selten verirren sich Ortsfremde hierher. Das liegt wohl auch daran, dass Kater und Bünsche nicht so einfach zu finden sind. Lediglich ein kleines Straßenschild an einem Weg in Vieritz, kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Zollchow, weist auf die beiden Wohnplätze hin. Den Bewohnern ist das ganz recht, sie genießen die Stille dieser Gegend. Für Bernd Zisick, der aus Premnitz stammt und seit vielen Jahren in Bünsche lebt, war genau das ein Grund hierher zu ziehen.

Fünf Häuser und zehn Bungalows

Als Kind hatte er den Ort dank eines Ferienjobs in der Forst entdeckt und als das Haus noch vor der Wende zum Verkauf stand, schlug er zu. Die Bünsche ist mehr als doppelt so groß wie der Kater und dennoch winzig klein. Gerade einmal fünf Wohnhäuser und etwa zehn Bungalows stehen hier.

In dem Haus mit den Gartenzwergen im Vorgarten und dem auffälligen Gemälde am Giebel wohnt Bernd Zisick. Der Mann mit den wilden, grauen Locken lebt seine Kreativität in der Abgeschiedenheit aus. Skurrile, selbstgebastelte Deko-Elemente hat er an Zäunen und Wänden platziert. An diesem heißen Sommerabend ist er aber nicht kreativ, sondern klotzt ran, um einen Holzvorrat für die kalten Monaten zu schaffen.

Ein paar Meter weiter wässert Ines Fröhlich-Wiesener ihren Garten. Sie zog 2003 der Liebe wegen von Genthin zur Bünsche. Ihr Mann, Dirk Wiesener, ist einer der wenigen Einwohner, die hier aufgewachsen sind. Dass hier jeder jeden kennt, ist selbstverständlich und obwohl der Königsgraben die beiden Ortschaften trennt, hat man doch das Gefühl, dass der Kater und die Bünsche zusammengehören.

Von Christin Schmidt