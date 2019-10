Kaffeeklatsch und Mittagstisch werden bereichert

Milow

Etwas verwundert schauten gut 30 Herren am Mittwochmorgen auf die Tische im Gemeindezentrum in Milow. Weder Käse noch Wurst oder Marmelade standen auf den Tischen, sogar die Teller fehlten. Dabei waren sie doch wie jeden Monat zum Männerfrühstück gekommen.

Und dann sahen sie des Rätsels Lösung. Die Frauen des Seniorenbeirats Milower Land hatten ein kleines Überraschungsbuffet aufgebaut. Zünftige Wurstplatten mit Sülze, Schinken und Leberwurst, dazu Hackepeter und sogar Weißwürste gab es.

„Wir wollten Sie heute mit einem Oktoberfest-Frühstück überraschen und Landfleischer Turbanisch hat uns dabei unterstützt“, verkündete Gabriele Linke.

Immer wieder mal neue Gäste in Milow

Sie ist die Vorsitzende des Seniorenbeirats und gehört zu den vier Frauen, die einmal im Monat das Männerfrühstück in Milow ausrichten. Seit mittlerweile drei Jahren gibt es das Treffen der Herren bereits und die Begeisterung ist nach wie vor groß. Es kommen sogar immer mal wieder neue Gäste dazu.

So auch Rudolf Friedrich aus Milow, der am Mittwoch zum ersten Mal dabei war. „Ich kannte das Männerfrühstück noch gar nicht. Mein Schwager hatte mir davon erzählt und mich nun mitgenommen“, erzählte der Senior.

Neben den üblichen Gäste war auch Dietmar Kratzsch von der Deutschen Verkehrswacht Havelland nach Milow gekommen, nicht zum Essen, sondern um einen Vortrag zu halten.

Einmal im Monat treffen sich Senioren aus dem Milower Land zum Männerfrühstück in Milow. Quelle: Christin Schmidt

Denn Dank einer Förderung der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier (FAPIQ) kann der Seniorenbeirat bis zum Jahresende seine Veranstaltungen mit verschiedenen Vorträgen bereichern.

Unter dem Motto „Kurze Wege zu mehr Wissen“ wird nun also nicht nur das Männerfrühstück bereichert. Unter anderem ist am 7. November zum Mittagstisch in Nitzahn ein Mitarbeiter des Weißen Rings zu Gast. Am 12. Dezember gibt es zum Mittagstisch in Milow einen Vortrag zum Thema Demenz.

Auch zum Kaffeeklatsch in Kleinwudicke und für das Treffen der Handarbeitsgruppe in Milow sind interessante Vorträge geplant. Ihren Abschluss findet die Reihe am 18. Dezember im Gemeindezentrum in Milow. Dort findet das letzte Männerfrühstück des Jahres statt. Zu Gast ist die Beraterin Sabine Weiß von der Verbraucherzentrale.

Von Christin Schmidt