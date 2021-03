Vieritz

Anke Engeleiter muss ein echtes Organisationstalent sein. Sonst wäre es ihr wohl kaum gelungen, mehr als 20 Jahre Familienleben, Beruf und ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik unter einen Hut zu bringen.

Nun hat die 53-Jährige ihr Mandat in der Gemeindevertretung Milower Land abgegeben und macht damit den Weg für Holger Schiebold frei, der auf der Liste der CDU nachrückt.

Es ist ein Schritt, den viele bedauern. Für die 53-Jährige, die seit 2008 die Kleine Grundschule in Großwudicke leitet, ist es dennoch der richtige Schritt.

„Mir ist es wichtig, die Dinge, die ich übernehme, richtig zu machen. Aufgrund der Coronakrise hat die Arbeitsbelastung als Schulleiterin dermaßen zugenommen, dass ich dieses Ehrenamt nicht mehr in vollem Umfang und mit dem Anspruch, den ich an mich stelle, ausüben kann“, macht Engeleiter deutlich.

Den Weg in die Kommunalpolitik fand sie 1998 als stellvertretende Bürgermeisterin in der Gemeinde Vieritz. Weil das Dorf mit dem damaligen Amtsinhaber äußerst unzufrieden war, wurde ein Abfallverfahren eingeleitet und Anke Engeleiter erklärte sich bereit, Bürgermeisterin zu werden.

Damit trat sie in die Fußstapfen ihrer Mutter, die etwa 25 Jahre lang als Bürgermeisterin von Vieritz tätig war. Frauen an der Spitze, das ist in dem Dorf nicht ungewöhnlich.

Bürgermeisterin zu werden, war eigentlich gar nicht ihr Ziel, schließlich hatte sie mit zwei kleinen Kindern und ihrer Arbeit als Lehrerin genug zu tun. Die Vieritzer überzeugten sie aber und sprechen ihr seit mittlerweile mehr als 20 Jahren immer wieder mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus.

Als Bürgermeisterin saß sie auch im Amtsausschuss Milower Land und war 2003 an der Gemeindegebietsreform beteiligt. Das Milower Land wurde zur Gemeinde und die Bürgermeister zu Ortsvorstehern.

Weil Anke Engeleiter längst Gefallen am Mitgestalten gefunden hatte, ließ sie sich auch als Gemeindevertreterin aufstellen – mit Erfolg. Was sie außerdem dazu bewog, waren Probleme, mit denen sie als Mutter konfrontiert worden war.

Sitzungen bis Mitternacht

„Obwohl es in Dörfern wie Zollchow oder Bützer noch Kitas gab, sollte ich mein Kind nach Nitzahn in die Kita bringen, weil es nicht genügend Plätze gab. Quasi über Nacht kam man auf die Idee, die Kitas in den Dörfern zu schließen. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, mich kommunalpolitisch zu engagieren“, erinnert sich Engeleiter.

Blickt sie auf die letzten 23 Jahre zurück, denkt sie unter anderem an eine arbeitsreiche Zeit unter dem damaligen Bürgermeister Peter Wittstock zurück. „Zum Teil ging ich mit fünf Akten in die Sitzungen, die manchmal bis Mitternacht dauerten. Das ist heute mit Bürgermeister Felix Menzel zum Glück anders“, so Engeleiter.

Für ihre Familie war es keine große Überraschung, dass sie sich in der Kommunalpolitik engagieren wollte. „Sie wissen, wenn mich etwas stört, muss ich mich der Sache annehmen und eine Lösung finden“, sagt die 53-Jährige.

Einrichtungen stoßen an Kapazitätsgrenzen

Sie ist mit dem, was sie und die anderen Abgeordneten in den letzten Jahren erreicht haben recht zufrieden. Das Milower Land habe heute eine verlässliche Kita-Struktur, auch die Bedingungen in den beiden Grundschulen seien gut.

Allerdings müsse man die Zukunft im Blick haben. „Die Zuzüge und neue Baugebiete sorgen dafür, dass die Einrichtungen an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen“, warnt Engeleiter.

Zufrieden ist sie auch mit der Entwicklung der Senioren- und Vereinsarbeit und der Feuerwehren. Dem dürfte auch Felix Menzel (SPD) zustimmen, der den Rückzug Engeleiters mit einem weinenden und einem lachendende Auge sieht.

Bürgermeister bedauert Abschied

„Ich bedauere ihren Abschied aus der Gemeindevertretung und bin zugleich froh, dass sie uns als Ortsvorsteherin und Schulleiterin erhalten bleibt. Anke Engeleiter war immer eine sehr angenehme und produktive Abgeordnete. Ich kann ihren Entschluss dennoch nachvollziehbar, denn Corona verlangt der Gesellschaft Unglaubliches ab und es bedeutet einen erheblichen Mehraufwand. Da muss man als Schulleiterin Prioritäten setzen“, so Menzel.

Obwohl Anke Engeleiter schon einmal daran dachte, auch den Posten als Ortsvorsteherin abzugeben, ist dieses Thema erst einmal vom Tisch. Die jüngere Generation habe sich noch nicht bereit gefühlt, deshalb mache sie vorerst weiter. Die Arbeit der Gemeindevertreter möchte sie weiterhin im Blick haben und hofft, dass die Abgeordneten Visionen für die Zukunft haben.

„Unsere Region wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln, dass muss man bei der Planung im Blick haben. Es ist wichtig, das Leben im Dorf zu lassen, also älteren Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrem Dorf alt zu werden, in dem man zum Beispiel Gehöfte zu Einrichtungen für betreutes Wohnen ausbaut“, so Engeleiter.

Wenngleich sie nun in der Kommunalpolitik etwas kürzer tritt, wirbt sie für dieses Ehrenamt: „Es ist eine gute Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten. Gerade im Milower Land hat man mit einem Bürgermeister, der für viele Dinge offen ist, die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Ideen umzusetzen. Geht nicht, gibt’s nicht. Am Ende muss sich jeder selbst fragen, ob er mit dem, was andere machen und entscheiden, leben kann.“

Von Christin Schmidt