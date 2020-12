Milow

Aus einer Gartenlaube in Milow haben bislang unbekannte Täter verschiedene alkoholische Getränke gestohlen. Der Besitzer hatte das Nebengebäude am Montagabend noch unversehrt vorgefunden, am Dienstag um 14.30 Uhr war es aufgebrochen. Die Höhe des Schadens wird auf 150 Euro geschätzt. Polizisten nahmen eine Strafanzeige auf und suchten nach Spuren.

Von MAZ