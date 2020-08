Milow

Die weniger schöne Nachricht zuerst. Bedingt durch die Corona-Krise kommen in diesem Jahr viel weniger Besucher ins Westhavelland als in früheren Jahren. Jetzt das Positive dabei: Der Anteil der Gäste, die länger als früher in der Region bleiben, ist deutlich gestiegen.

Das ist die erste Bilanz von René Riep vom Nabu Westhavelland, die er für das Besucherzentrum des Naturparks in Milow zusammengestellt hat. Bis 15. März habe das Besucherzentrum noch ganz normal geöffnet gehabt, teilt er mit, ab 16. März habe es nach dem Lockdown schließen müssen. Seit 4. Mai sei es wieder offen.

Halb so viele Gäste wie früher

Bis zur Wiedereröffnung habe man dieses Jahr im Milower Besucherzentrum nur etwa die Hälfte der Gäste von früher gezählt, stellt René Riep fest. 2019 seien es beispielsweise 1671 Besucher gewesen, in diesem Jahr nur wenig mehr als 800.

Im Mai waren es nur 180 Gäste statt der 860 vom Vorjahr. Dieser große Schwund liegt sicher daran, dass 2020 wegen Corona keine Führungen zur Trappenbalz stattgefunden haben. Im Juni kamen 340 Gäste statt der 685 von 2019. Im Juli waren es 572 statt der 979 vom Vorjahr.

Nina Holsten aus Hamburg, die den Havelradweg abradelt, im Besucherzentrum des Naturparks in Milow. Quelle: Bernd Geske

So auf die Ziffer genau wie die Besucherzahlen hat man die Anteile zwar nicht ermittelt, aber ein Trend war trotzdem klar. „Wir führen immer Gespräche mit den Gästen im Besucherzentrum, um von ihnen zu erfahren, was sie hier machen und wie lange sie bleiben“, erklärt René Riep, „dabei hat sich gezeigt, dass der Anteil derer, die länger als früher bleiben, viel höher geworden ist.“

Wanderkarten der Umgebung seien viel stärker als sonst gefragt. Es gebe bei den Besuchern großes Interesse daran, was sie machen könnten, wenn sie ein paar Tagen hier bleiben. Neben dem Wandern sei das Fahrradfahren dieses Jahr total angesagt. Zu möglichen Beobachtungen des Nachthimmels im Naturpark, der ja auch ein Sternenpark ist, würden viele Informationen abgefragt.

Sehr gefragt: die Perseiden

Ein echter Kracher von den Teilnehmerzahlen her ist die Nacht der Perseiden am 12. August gewesen. Bei Thomas Becker in Parey habe man bei 30 Gästen wegen Corona niemanden mehr einlassen können. Auf dem Milower Sportplatz sei mit 61 Leuten, die die Sternschnuppen sehen wollten, die Grenze des Schaffbaren erreicht gewesen.

Auf der Havel seien derzeit viele, viel Hausboote unterwegs, hat der Nabu festgestellt, mit denen Menschen aus allen Teilen Deutschlands unterwegs sind. In der Regel würden sie eine Woche bleiben. Manche nehmen sich zwei Wochen und fahren bis Havelberg. „Wir werden sehen, wie der neue Trend sich weiter entwickelt“, sagt René Riep, „es wäre schon wünschenswert, wenn der Anteil der Gäste, die länger hier bleiben, weiter so hoch bleibt.“

Familie Tautenhahn aus Dresden auf Fahrradtour durchs Riesenbruch. Quelle: privat

Karin Tautenhahn aus Dresden und ihrer Familie hat es hier sehr gut gefallen. Sie ist mit ihrem Partner und den beiden Söhnen, sechs Jahre und neun Monate jung, zehn Tage im Westhavelland gewesen. Früher seien sie viel in Spanien und Portugal gewesen, hat sie erzählt. Wegen Corona seien sie lieber in Deutschland geblieben und hätten Autocamping gemacht.

„Wir waren viel draußen, sind gewandert, haben gebadet, geangelt und sind viel Fahrrad gefahren“, erzählt Karin Tautenhahn. Die Natur im Westhavelland sei sehr schön. Die Spielplätze seien in einem super Zustand. Besonders der Optikpark habe sie begeistert.

Einfach schön: Sohn Tautenhahn angelt im Ferchesarer See. Quelle: privat

Edelgard und Wilfried John aus Schulzendorf südöstlich von Berlin kommen regelmäßig mit ihrem Motorboot auf der Havel hierher. „Wir bringen immer unsere Fahrräder mit und fahren hier viel durch die Natur“, erzählt Edelgard John. Die Buga 2015 sei sehr schön gewesen. Die Kulturscheune in Bahnitz gefalle ihnen. Dieses Mal wollten sie auf jeden Fall nach Gülpe, um von dort die Sterne zu beobachten. „Es gibt sehr viel Wissenswertes hier“, sagt Wilfried John, „und dieses Jahr wollten wir nicht so weit weg fahren.“

Von Bernd Geske