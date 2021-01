Milow: Besucherzentrum ändert Veranstaltungen um

Milow

Der Corona-Lockdown ist bis zum 14. Februar verlängert worden, deshalb ändert das Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland in Milow seinen Veranstaltungsplan um. Die Saatguttauschbörse, die am 30. Januar stattfinden sollte, ist abgesagt worden.

Die Organisatoren vom Naturschutzbund hatten zwischenzeitlich noch erwogen, eine Einzelabfertigung einzuführen und mit den Interessenten das Saatgut an der Tür des Besucherzentrums zu tauschen. Nach einer Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ist dann aber entschieden worden, die Börse in diesem Jahr lieber abzusagen.

Tomatensamen sind zu haben

Immerhin hat Tino Wachowiak vom Nabu Westhavelland wieder diverse Samenkörnchen von älteren, traditionellen Tomatensorten separiert. Damit sollen ab Februar im Besucherzentrum wie in den Vorjahren kleine Tomatenpflanzen gezogen werden. Wie René Riep vom Nabu sagt, wird vorbereitet, dass auf Wunsch den Interessenten die Tomatensamen nach einer telefonischen Terminvereinbarung in Kuverts an der Tür des Besucherzentrums übergeben oder auch nach Hause gebracht werden.

Wegen der aufgrund von Corona reduzierten Nachfrage ist das Besucherzentrum gegenwärtig nur von Mittwoch bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr besetzt.

Sternenabend bleibt im Plan

Der Beobachtungsabend des Sternenhimmels am 21. Januar ist wegen der Corona-Maßnahmen ausgefallen. Wie René Riep sagt, wird der nächste Beobachtungsabend, geplant für den 18. Februar, aber bislang nicht abgesagt. Beginn wäre um 18.30 Uhr. Auch der Sternenhimmelabend am 18. März bleibt bis auf Weiteres im Programm. Beginn würde um 19 Uhr sein.

Das Seminar „Ran die Äste“ zum Obstbaumschnitt am 7. Februar findet nun natürlich nicht statt. Die Referentin Urte Delft hat abgesagt. Das zweite Baumschnittseminar am 6. März ist aber weiterhin im Plan vorgemerkt.

Anmeldungen zur Trappenbalz

Die beliebten Exkursionen zur Großtrappenbalz bei Buckow, die vor einem Jahr wegen des ersten Corona-Lockdowns schon alle abgesagt wurden, bleiben für 2021 noch im Programm. Am 2. April würde die erste Nabu-Führung sein. „Wir nehmen dafür schon Anmeldungen an“, sagt René Riep. Wie die Situation dann zu dem Zeitpunkt sei, das bleibe abzuwarten.

Von Bernd Geske