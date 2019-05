Milow

Joachim Scheier ist richtig sauer, weil es vor seiner Haustür staubt. Grund dafür ist die Erschließung des Springbergs, denn die führt zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen, ist sich Scheier sicher. Er wohnt am Bahndamm/ Ecke August-Bebel-Straße in unmittelbarer nähe des Springbergs.

Jener Brachfläche, die in den nächsten Jahren mit Einfamilienhäusern bebaut werden soll. Ein wichtiger Schritt für den Ort, denn der Zuzug sichert Nachwuchs und damit den Bestand der Grundschule, die sich ebenfalls am Bahndamm befindet.

So froh die Abgeordneten sind, dass die Bebauung des Springsbergs nach fast 30 Jahren endlich umgesetzt wird, so sehr ärgert sich Scheier über die Folgen. „Das Ganze passiert auf unsere Kosten“, ist sich der Mann sicher. Er hat sich mit anderen Anwohnern zur „ Bürgerinitiative gegen Lärm, Staub und Durchgangsverkehr“ zusammengeschlossen.

Bürger sprechen in der Gemeindevertretung vor

Die Initiatoren wollen die Belastungen, die sie auf die beginnenden Baumaßnahmen zur Erschließung zurückführen, nicht länger hinnehmen. Seit Herbst letzten Jahres wird die Kreuzstraße ausgebaut – Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Bahnhof- und Kreuzstraße wurden dafür gesperrt und der Verkehr über den Bahndamm und die August-Bebel-Straße umgeleitet.

Seit Oktober machen sich einige Anwohner immer wieder in der Verwaltung Luft und fordern Lösungen. Da aus ihrer Sicht zu wenig passiert, wandten sich nun vier Bürger in der Gemeindevertretersitzung an die Abgeordneten.

Anwohner sprechen von einem Angriff auf die Gesundheit

„Es kann nicht sein, dass die Schaffung eines neuen Wohngebiets zu einer nicht erträglichen Belastung einer daneben liegenden Wohnsiedlung wird“, machte Karin Prause deutlich.

Ihrer Meinung nach liefen alle bisher erbrachten Maßnahmen der Verwaltung ins Leere oder verschlimmerten die Situation. Das Recyclingmaterial, dass die Gemeinde aufschütten ließ, um die Staubbelastung einzudämmen, „hat sich als völlig ungeeignet herausgestellt“, so Karin Prause.

Sie sieht darin sogar einen Angriff auf die Gesundheit, das Eigentum und die Vegetation. Auch die mit dem Bauunternehmer vereinbarte regelmäßige Bewässerung bringe nichts.

Landkreis lehnt Geschwindigkeitsbegrenzung ab

Weil Anwohner immer wieder berichteten, dass sich kaum jemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30km/h hält und es deshalb so stark staubt, wandte sich die Gemeinde an den Landkreis.

Allerdings bisher ohne Erfolg. Die Verkehrsbehörde des Kreises lehnte es ab, die zugelassene Geschwindigkeit auf 10 km/h zu begrenzen.

Die Verwaltung ließ nicht locker und reagierte mit einem erneuten Antrag und dem Hinweis auf Dringlichkeit. Eine Antwort steht noch aus. Zudem stellte sie ein Hinweisschild auf, dass alle Verkehrsteilnehmer anhält, aus Rücksicht auf Anwohner Schritttempo zu fahren.

Bürgermeister stellt Unterlagen zur Verfügung

Auch auf die Bedenken, der Staub sei gesundheitsgefährdend, reagierte die Verwaltung. Bürgermeister Felix Menzel ( SPD) stellte die Unterlagen des zertifizierten Betonrecyclingmaetrials zur Verfügung. Daraus geht hervor, dass keine gesundheitsgefährdenden Substanzen enthalten sind.

Joachim Scheier beruhigt das alles nicht. Er ist sich sicher, es wird noch viel schlimmer. Dass der Bahndamm wie geplant im nächsten Jahr ausgebaut wird, glaubt er nicht.

„Ich lasse mir das nicht gefallen und werde die Gemeinde verklagen“, droht der Mann. Er und seine Mitstreiter der Bürgerinitiative fordern die Verwaltung auf, das Recyclingmaterial abzutragen, durch ein staubfreies zu ersetzen und eine staubbindende Tränkdecke aufzubringen. Zudem soll der Verkehr umgeleitet werden.

Von Christin Schmidt