Schöne digitale Welt? Schule zu Hause sorgt für Frust und Tränen

Seit fünf Wochen ist die Milower Grundschule unheimlich ruhig. Die Schüler müssen während der Coronakrise zu Hause lernen, auch die meisten Lehrer bereiten Unterrichtsmaterial am eigenen PC vor. Schulleiter Christoph Küpper sitzt derweil in seinem Büro. Hier kann er sich besser konzentrieren als daheim, wo so vieles ablenkt.

Die Ruhe braucht Küpper, denn es gibt viel zu tun. Zur Zeit kommen mehr E-Mails an als sonst. Da sind die ständigen Infos und Updates vom Schulamt und vom Ministerium, die aufbereitet und an Kollegen und Eltern weitergeleitet werden müssen. Dazu die Zuarbeit für die Gemeinde, Anfragen der Eltern, die Organisation des Unterrichts zu Hause und in der Notbetreuung. Anfangs waren es nur zwei Kinder, inzwischen sind sechs in die Notbetreuung. Und Christoph Küpper ist sich sicher, in den nächsten zwei Wochen werden es mehr.

Christoph Küpper ist seit August 2019 Schulleiter der Grundschule Milow.

Die Unterrichtsgestaltung fällt in den einzelnen Klassenstufen unterschiedlich aus. Während in der 1. und 2. Klasse vor allem wiederholt wird, muss die sechste Klasse auch neuen Stoff erarbeiten. Für viele Eltern ist das eine große Herausforderung. Zum einen fehlt es an didaktischen Wissen, zum anderen an Kenntnissen. Nicht alle Eltern sprechen Englisch, da kann die Vermittlung von neuem Stoff frustrieren.

„Wir können nicht die Lehrer ersetzen, die es oft anders erklären als wir. Zudem haben sie dabei mehr Ausdauer“, sagt eine Mutter. Eine andere fügt hinzu: „Für Alleinerziehende, die durch Corona noch mehr Arbeit haben, ist es überhaupt nicht machbar, die Aufgaben zu erledigen.“ Hinzu kommt, dass nicht in allen Haushalten schnelles Internet, Computer und Drucker zur Verfügung stehen.

„Ich kämpfe mit Tränen und Geschrei, obwohl ich zu Hause bin. In der Schule ist es ein anderes Lernen, wenn alle gemeinsam was machen“, berichtet eine weitere Mutter. Auch der Schulleiter weiß, dass die Situation Eltern und Schüler überfordern kann. Er und einige Kollegen haben selbst Kinder und können nachvollziehen, wie es den Eltern geht.

Insgesamt wächst die Unzufriedenheit. Dabei sind die Sorgen der Eltern recht unterschiedlich. Einige wissen nicht, wie ihre Kinder es schaffen sollen, den Stoff zu bewältigen. Andere meinen, es gebe zu wenig Aufgaben. „Die Kinder brauchen dringend eine Struktur. Daran wollen wir jetzt verstärkt arbeiten“, verspricht Küpper.

Insbesondere für Grundschüler sei die Schulschließung und der damit einhergehende Verzicht auf soziale Kontakte problematisch. „Sie können sich nicht mit dem Banknachbarn austauschen oder sich gegenseitig motivieren. Kinder sind keine Einzelkämpfer, sie sind gruppenorientiert“, weiß der Schulleiter.

Dazu komme das Lernen in einer dafür ungewohnten Umgebung, was dazu führen kann, dass sich Kinder nicht so gut konzentrieren können. „All das muss man berücksichtigen. Das bedeutet, wir können nicht den Stoff umsetzen, den wir im normalen Schulbetrieb vermitteln“, betont Küpper. Er hofft, dass die Krise für mehr Verständnis sorgt – für die Arbeit der Lehrer, aber auch gegenüber den Eltern.

Zudem sieht er auch Gutes. „Die Digitalisierung ist im extremem Tempo gewachsen. Davon können wir sehr stark profitieren. Wir können neue Medien und neue Materialien nutzen. Wir erfahren, wie Kinder damit lernen, was ihnen hilft und was nicht. Auch die neue Schul-Cloud ist eine große Hilfe und erleichtert die Organisation. All das, was die Arbeit erleichtert und verbessert, sollten wir mit in die Zukunft nehmen“, fordert Küpper.

Er erarbeitet mit seinen Kollegen gerade einen Plan, zur Umsetzung der neuen Lernbedingungen und Hygienemaßnahmen – zum Beispiel mehrmals am Tag die Tische abwischen, Hände waschen und Abstand halten. Denn am 4. Mai kommen 31 Mädchen und Jungen, die die 6. Klasse besuchen, zurück in die Schule. Am 11. Mai startet die 5. Klasse. Für alle anderen Klassenstufen ist noch kein Schulstart geplant.

Mit Klasse 5 und 6 könne man die Maßnahmen noch umsetzen. Wie das aber mit jüngeren Schülern und im vollen Schulbetrieb funktionieren soll, darauf hat der Schulleiter keine Antwort.

Und noch eine Frage treibt ihn um: „Wie bekommen wir es hin, dass die Kinder ein Stück Normalität zurückbekommen und den Stoff aufholen, so dass nicht ein Schuljahr verloren ist?“ Die Sommerferien ausfallen lassen, davon hält Küpper nichts. Man dürfe das Lernen zu Hause nicht mit Erholung gleichsetzen. Die Kinder brauchen Zeit, um sich von dem Stress zu erholen. Eine Verkürzung der Ferien bringe keine Entspannung im Kopf, warnt Küpper.

