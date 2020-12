Milow: Ohne Fahrerlaubnis und betrunken am Steuer

Milow

Polizisten haben einen Pkw gegen 1 Uhr in der Nacht zum Donnerstag in der Neudessauer Straße in Milow gestoppt. Der 41-jährige Fahrer wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Bei der Kontrolle des Autos stellte sich heraus, dass die Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören und der Pkw nicht für den Straßenverkehr zugelassen ist. Außerdem mussten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mann musste sein Auto stehen lassen und konnte nach der Abgabe einer Blutprobe wieder nach Hause. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt.

Von MAZ