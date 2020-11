Milow

Ein Transporter ist am Dienstag gegen 5.30 Uhr zwischen Milow und Bützer in eine Rotte Wildschweine gefahren, die plötzlich auf die Straße L 96 liefen. Der Fahrer hatte nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Vier Wildschweine wurden bei dem Zusammenstoß getötet. Personen wurden nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

