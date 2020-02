Überraschung für die Kinder der Zwergenburg

Milow

Üblicherweise verschenkt Apothekerin Beatrix Schlegel, Inhaberin der Anker Apotheke in Milow, zur Weihnachtszeit Kalender für das neue Jahr an ihre Kunden. Im letzten Jahr kam ihr dann die Idee, die Kalender nicht ganz kostenlos abzugeben, sondern einen kleinen Obolus in Höhe von 50 Cent dafür zu nehmen.

„Ich wollte mit den Einnahmen etwas Gutes zu tun und hatte mir überlegt eine soziale Einrichtung damit zu unterstützen“, erklärt Beatrix Schlegel.

In den vergangenen Jahren konnte der Milower Handballverein TSV Germania mehrfach vom sozialen Engagement der Apothekerin profitieren. Nun wollte Beatrix Schlegel dem Nachwuchs etwas Gutes tun.

Kunden unterstützen Spendenaktion für die Kita

„Ich hatte überlegt, wen wir unterstützen könnten und da fiel mir ein, dass viele unserer Mitarbeiter kleine Kinder haben, an die wir auch mal denken sollten. Deshalb habe ich mich entschieden, für die Milower Kita Geld zu sammeln“, so die Apothekerin.

Die Idee kam offenbar gut an. Viele Kunden entschlossen sich, nicht nur die 50 Cent für den Kalender beizusteuern. Sie erhöhten ihre Gabe für den Spendentopf sogar, um damit die Kita im Dorf zu unterstützen.

Am Ende kamen rund 450 Euro zusammen. Die Apothekerin rundete die Summe auf und übergab am Donnerstag, während die Kinder Mittagsschlaf hielten, einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Leiterin der Kita „ Zwergenburg“, Simone Raasch. „Das ist natürlich eine tolle Geste, über die wir uns wirklich sehr freuen“, bedankte sich die Leiterin der Einrichtung.

Gut angelegtes Geld

Wofür sie das Geld verwenden möchte, weiß Simone Raasch noch nicht. In jedem Fall sollen die Kinder davon profitieren. „Vielleicht investieren wir es in den Spielplatz. Möglichkeiten gibt es in jedem Fall genug“, erklärte Raasch.

Auch Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower, war zur Übergabe des Spendenschecks gekommen und bedankte sich bei Beatrix Schlegel.

„Ich freue mich riesig. Das ist eine tolle Idee von Frau Schlegel, denn jeder Euro, den wir in unsere Kinder investieren, ist gut angelegt. Dafür bin ich ihr sehr dankbar“, betonte der Bürgermeister mit einem Lächeln im Gesicht.

Neue Krippe soll im Herbst 2021 stehen

Beatrix Schlegel und Simone Raasch nutzten das Treffen am Donnerstag auch, um mit Felix Menzel über den Stand des geplanten Krippenneubaus zu sprechen.

„Wir wollen noch in diesem Jahr mit den Arbeiten beginnen und wenn alles gut läuft, kann im Herbst 2021 die Fertigstellung der neuen Krippe erfolgen“, verriet Menzel.

Er erinnerte daran, dass es beim dem Projekt nicht nur um den Bau eines Gebäudes geht. „Es hängt ja noch viel mehr daran, wie zum Beispiel der Ausbau des Bahndamms, der viel Zeit und Energie kosten wird, aber für das Vorhaben zwingend nötig ist.“

Derweil arbeitet die Gemeinde bereits an der Umsetzung eines weiteren Wohngebiets am Springberg.

Von Christin Schmidt