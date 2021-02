Milow

Die meisten Menschen lassen derzeit das Fahrrad stehen und machen sich bei Schnee und Eis lieber zu Fuß oder mit dem Auto auf dem Weg in die Stadt. Aber nicht alle schrecken die glatten Straßen und Gehwegen ab. In Milow nutzen einige Radfahrer sogar weiterhin den schmalen Weg, der über die Behelfsbrücke führt und das, obwohl dieser Weg eindeutig als Fußweg gekennzeichnet ist.

Ein Schild weist sogar daraufhin, das Radfahrer hier absteigen sollen, um Kollisionen auf der Brücke zu vermeiden. Allerdings halten sich längst nicht alle daran. Immer wieder beobachtet Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer Radfahrer, die es offenbar eilig haben.

Anzeige

Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer am Ufer der Havel. Quelle: Christin Schmidt

„Ich will gar nicht meckern, so lange kein anderer den Weg passiert, können sie meinetwegen auch mit dem Fahrrad hier lang fahren. Aber das Verhalten einiger Radfahrer geht schicht weg zu weit“, erklärt Ganzer, der sich seit 18 Jahren in der Kommunalpolitik engagiert und für die Wählergemeinschaft Milower Land in der Gemeindevertretung sitzt.

Radfahrer drängeln sich vorbei

Immer wieder sieht er, dass junge Familien sich mit einem Kinderwagen auf den Weg machen, um die Bauarbeiten an der Brücke zu beobachten. Auch die Senioren sind neugierig und laufen mit dem Rollator den Weg entlang, um sich dann das Ganze von oben mit Blick über die Havel anzuschauen.

„Dabei kommt es schon mal vor, dass die Passanten einen gehörigen Schreck bekommen, weil Radfahrer sich plötzlich den Fußgängern von hinten nähern, lautstark auf sich aufmerksam machen, um sich dann an ihnen vorbei zu drängeln“, berichtet Ganzer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur 1,50 Meter ist der Gehweg breit – der Ortsvorsteher hat selbst nachgemessen. Das ist nicht viel Platz und eigentlich müsste jedem klar sein, dass Absteigen hier das einzig Richtige ist, meint Winfried Ganzer. Das dem nicht so ist, musste er erst am Dienstagnachmittag erneut feststellen.

Ein Schild weist eindeutig daraufhin, dass Radfahrer auf dem Fußweg, der über die Behelfsbrücke führt, absteigen müssen. Allerdings halten sich nicht alle daran. Quelle: Christin Schmidt

Ganzer schob sein Fahrrad den Weg entlang als ihm dort, wo die Brücke am schmalsten ist, ein junger Mann aus Richtung Premnitz entgegen kam. Der Ortsvorsteher rechnete fest damit, dass der junge Mann absteigt, so dass beide gefahrlos aneinander vorbei kommen.

Doch da täuschte er sich. Erst als Ganzer ihn darauf aufmerksam machte, dass er das Fahrrad hier schieben sollte, stoppte der Jugendliche kurz mit einem Fuß auf der Fahrbahnschutzwand und ohne Abzusteigen. Dann düste er davon, nicht ohne eine unflätige Bemerkung hinterherzurufen.

Ortsvorsteher appelliert an die Vernunft

Winfried Ganzer lässt sich davon nicht ärgern. Er appelliert weiter an die Vernunft und erinnert an Paragraf eins der Straßenverkehrs-Ordnung: darin geht es um gegenseitige Rücksichtnahme. Es gehe ihm darum, dass die Menschen aufeinander aufpassen sollten.

„Vorher gab es hier auch keinen offiziellen Radweg, dafür aber auf beiden Seiten einen Gehweg. Der wurde im Prinzip von Radfahrern widerrechtlich benutzt. Die Fahrbahn war sehr schmal, deshalb wichen die meisten Radler auf den Gehweg aus und das tun sie nun offenbar aus alter Gewohnheit noch immer“, vermutet Winfried Ganzer.

Er hat aber auch Positives zu berichten. „Der Gehweg auf der Brücke ist immer gut geräumt. Darum kümmert sich der Baustellenleiter persönlich“, lobt der Ortsvorsteher.

Von Christin Schmidt