Milow: Waffennarr bunkerte Panzerfaust und Sprengstoffreste

Milow

In die Milower Schulstraße ist wieder Ruhe eingezogen, so wie es dort eigentlich immer ist. Als Ortsgespräch sind aber auch jetzt noch die Geschehnisse präsent, die es am Sonntagnachmittag dort gegeben hat. Die Polizei hatte ein Wohnhaus und mehrere Gebäude in dessen Umgebung evakuiert, weil dort Kriegswaffen und Munition gefunden worden sein sollten.

Die Polizei hatte den 34-jährigen Milower, dem die verdächtigen Gegenstände gehören, einige Zeit in Gewahrsam genommen. Am Montagvormittag kam er wieder frei und gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Anzeige

Ruhiger, unauffälliger Mann

Die umlaufenden Gerüchte und Meinungsäußerungen haben eine große Bandbreite. Viele Milower beschreiben den 34-Jährigen als einen eher ruhigen Mann, dessen Verhalten bislang nicht auffällig war. Es wird viel gerätselt, was genau in dem Haus gefunden worden sei. Während im negativen Extremfall jemand behauptet, hier habe man es mit einem künftigen Amokläufer zu tun, mahnen andere zur Besonnenheit. Vorschnelle Urteile seien fehl am Platz.

Der Milower wohnt in dem Haus zusammen mit seiner Mutter. Die Polizei bestätigt, dass es zunächst einen anderen Anlass für eine polizeiliche Maßnahme im Hause gab, die mit den aufgefundenen, mutmaßlich gefährlichen Gegenständen nichts zu tun hatte. Was das für ein Anlass war, dazu macht die Pressestelle der Direktion West keine Angaben.

Spezialisten des LKA geholt

Weil die zuerst eintreffenden Beamten im Haus verschiedene Kriegswaffen und Munition fanden, deren Echtheit zu vermuten war, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes ( LKA) hinzu gezogen. Sie haben das ganze Haus mit Nebengelass auf dem Grundstück durchsucht. Die erste Auskunft lautete, es seien zahlreiche verdächtige Gegenstände gefunden worden.

Welcher Art die Gegenstände waren, dazu hat die Pressestelle der Direktion West auch am Dienstag noch keine Angaben gemacht. Wegen des laufenden Ermittlungsverfahrens könnten keine Details mitgeteilt werden, lautet die Begründung. Auf die Frage der MAZ, wie viele Gegenstände tatsächlich von der Polizei eingezogen wurden, antwortet die Pressestelle: Es seien wenige.

Überwiegend unbrauchbar

Warum wegen eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt wird, begründet die Pressestelle der Polizei so: Es wurde unter anderem eine Panzerfaust gefunden, in der sich noch Sprengstoffreste befanden. Diese sei sichergestellt worden. Die anderen Gegenstände seien aber überwiegend unbrauchbar gemacht worden und nur zu Dekorationszwecken geeignet.

Zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände gibt die Polizei derzeit auch keine Auskunft. Sie könnten auf irgendeine Weise von dem 34-Jährigen gekauft oder von ihm selbst mit einem Metalldetektor gesucht worden sein. „Der Tatverdächtige hat sich nicht zum Tatvorwurf geäußert“, berichtet Stefanie Wagner-Leppin von der Polizeidirektion West. Daher sei die Klärung der Herkunft und wer die Waffen unbrauchbar gemacht habe, Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Verfahren der Polizei

Milower-Land-Bürgermeister Felix Menzel sagt, das ganze Verfahren sei Sache der Polizei. Die Gemeindeverwaltung sei an keiner Stelle einbezogen. Auf die Frage, ob der Verdächtige früher schon vielleicht dem Ordnungsamt oder bei Verwaltungsvorgängen aufgefallen sei, gibt er aus Datenschutzgründen keine Antwort.

Beim Waldwegebau im Milower Land sind vor drei Wochen 1,5 Tonnen scharfe Panzergranaten gefunden worden. Quelle: privat

Felix Menzel ist es aber wichtig darauf hinzuweisen, dass es zur Frage, wo der Mann wohl die verdächtigen Gegenstände her habe, eine wichtige Mitteilung gebe. Im Bereich zwischen Milow, Rathenow und der Elbe sei immer häufiger zu festzustellen, dass Leute in der freien Natur mit Metalldetektoren nach Überbleibseln des Zweiten Weltkriegs suchen.

Nicht selten würden dabei Waffen und Munition gefunden. Das sei sehr gefährlich, warnt Felix Menzel. Erst vor drei Wochen seien beim Waldwegebau 1,5 Tonnen scharfe Panzergranaten im Boden entdeckt worden. Bei Funden wie diesen sei die einzige richtige Lösung, die Gegenstände vom Munitionsbergungsdienst fachgerecht aufnehmen zu lassen. Wer dazu eine Auskunft brauche, könne sich jederzeit an das Ordnungsamt der Gemeinde wenden.

Von Bernd Geske