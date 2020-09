Milow

Am Freitagnachmittag informierte ein Anrufer die Polizei über einen in Schlangenlinien fahrenden BMW. Nachdem es den Beamten gelang, den in Frage stehenden BMW aufzufinden, floh die 30-jährige Fahrerin. Rücksichtslos fuhr sie über Radwege und rammte auch einen vor ihr fahrenden Funkwagen.

Erst nach diversen Anhalteversuchen gelang es, das Fahrzeug zu stoppen. Aufgrund der hohen Aggressivität musste die Beschuldigte mit Handschellen fixiert werden. Ein Drogenvortest deutete auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hin.

Die Beschuldigte wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug wurden noch Tabletten und diverse Elektrogeräte gefunden. Sie sind Beweismittel in weiteren Strafverfahren. Während des Einsatzes wurden weder Passanten noch Polizisten verletzt; die Beschuldigte blieb ebenfalls unverletzt.

Von MAZ