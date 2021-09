Wer wissen möchte, welche Sorte ein alter Apfelbaum in seinem Garten ist, für den sind die Apfeltage in Milow genau richtig. Doch es kommen auch alle Obstfans auf ihre Kosten bei diesem Traditionstag.

Apfeltag am Sonnabend in Milow. Am Stand der Prignitzer Pomologin Urte Delft suchten die Besucher Rat zu alten Apfelsorten. Quelle: Uwe Hoffmann