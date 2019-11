Autorin lädt zur Lesung mit Weihnachtstanz

Milow

Die Autorin Britta Orlowski lässt sich für ihre Buchvorstellungen gern etwas Besonderes einfallen. Einfach nur lesen, das genügt ihr nicht. Sie will ihrem Publikum mehr bieten und kombiniert dafür gern Lesegenuss mit Gaumenfreuden.

Zuletzt hatte sie im Mai auf dem idyllischen Vierseitenhof des Gitarrenstudios Bützer ihren zehnten Roman „Ein Kuchenstück zum Liebesglück“ vorgestellt.

Passend zum Titel des Buches versüßte Bäckermeister Ingo Möhring den Gästen die Premierenlesung mit feinen Torten.

Bäckermeister Ingo Möhring versüßte die Premierenlesung im Mai mit leckeren Torten. Quelle: Privat

Gerade mal ein halbes Jahr ist seither vergangen und schon ist der elfte Roman der Milowerin im Druck. Noch im November erscheint der sechste Band der St.-Elwine-Reihe und die Premierenlesung im Dezember will Britta Orlowski wieder kulinarisch bereichert werden.

Natürlich soll das Essen wieder zum Inhalt des Buches passen und da die Geschichte wieder im Küstenstädtchen St. Elwine im Nordosten der USA spielt, wird es ein amerikanisches Weihnachtsbuffet geben.

Zwei Jahren musste die Leser auf eine neue Geschichte aus St. Elwine warten. „Die Leser haben mich schon lange nach einer Fortsetzung gefragt und ich freue mich, dass nun der sechste Teil als Weihnachtsroman auf den Markt kommt“, so Britta Orlowski.

Schneesturm und Familienchaos in St. Elwine

Als Weihnachtsbuch bezeichnet sie ihr Werk, weil es in der gemütlichen Adventszeit spielt und passend dazu ist das Cover im für Orlowski typischen Patchwork-Stil gestaltet und mit einer Schleife verziert.

Gemütlich oder gar langweilig geht es in „Dezembertage in St. Elwine“ aber keineswegs zu. Im Gegenteil, ein Schneesturm legt den Ort lahm. Dazu gibt es ein richtiges Familienchaos und natürlich auch eine Liebesgeschichte, die für jede Menge Knistern zwischen den Seiten sorgt.

Alle, die die ersten Bücher der Reihe bereits kennen, dürfen sich auf ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren freuen. Vorkenntnisse sind aber keineswegs erforderlich, um das Buch zu verstehen.

Der Vater führt ein Doppelleben

Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Matt – Halbbruder von Tyler O’Brian und Romanheld in Band zwei – und Emma. Beide landen unfreiwillig in St. Elwine

Matt spielt den Chauffeur und fährt mit seiner Mutter von Arizona nach St. Elwine. Als sie vorab verkündet: „Dieses Weihnachten wird alles anders“ glaubt Matt sich verhört zu haben. Er ahnt nicht, dass er bald darauf zum ersten Mal seinen Halbbruder trifft. Die Familie hat einiges aufzuarbeiten.

Emma lebt eigentlich in Kalifornien, auch sie führt eine Familienangelegenheit nach St. Elwine. Durch einen Zufall hatte sie herausgefunden, dass ihr Vater offenbar ein Doppelleben mit einer jungen Frau im Maryland führt. Um der Sache auf den Grund zu gehen, fährt auch Emma nach St. Elwine.

Das Buch ist einer Freundin gewidmet

Die Patchwork-Freundinnen sind auch wieder dabei und bilden einen Bezug zum Leben der Autorin. Britta Orlowski ist nämlich selbst Mitglied in einer havelländischen Patchworkgruppe. „Dezembertage“ hat sie einer kürzlich verstorbenen Freundin gewidmet, die die Liebe zu den bunten Stoffen mit ihr teilte.

2009 erschien mit „Rückkehr nach St. Elwine“ der erste Teil der Romanreihe. Zehn Jahr später möchte Britta Orlowski nun das Jubiläum mit ihren Lesern feiern und hat sich deshalb überlegt, die Premierenlesung nicht nur kulinarisch zu bereichern.

Zur Premierenlesung am 6. Dezember im Gasthaus Retorte in Premnitz soll auch getanzt werden. Also eine richtige Christmas-Party mit jeder Menge Neuigkeiten aus St. Elwine, typisch amerikanischem Essen und tanzbarer Weihnachtsmusik.

Karten für die Veranstaltung gibt es für 33 Euro – Essen inklusive – bereits in der Buchhandlung Tieke in Rathenow und im Gasthaus Retorte in Premnitz.

Dezembertage in St. Elwine erscheint im Bookshouse Verlag. Dieser hatte die Reihe 2013 neu aufgelegt. Das Buch ist sowohl als E-Book als auch in gedruckter Form erhältlich.

Von Christin Schmidt