Milow - Milower Bauamt versinkt in Arbeit – So will die Gemeinde dennoch weiter wachsen

Das Milower Land ist bei Häuslebauern gefragt, damit das so bleibt, muss nun in allen zehn Ortsteilen der Flächennutzungsplan überarbeitet werden. Außerdem arbeitet die Verwaltung an etlichen Bebauungsplänen