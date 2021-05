Milower Brücke: Betonarbeiten für Widerlager und Pfeiler

Milow

Beim Bau der neuen Milower Havelbrücke bildet gegenwärtig das Gießen der verschiedenen Betonelemente den Hauptteil der Arbeiten. Auf beiden Seiten des Flusses ist das Herstellen der Fundamente für die Widerlager der Brücke abgeschlossen, berichtet Bauleiter Marco Röding von der beauftragten Firma RASK Brandenburg aus Werder.

Schwerpunkte sind derzeit das Einschalen für das neue Widerlager auf der Milower Seite und das Einschalen des vorhandenen Brückenpfeilers, der auf der Premnitzer Seite im Fluss steht. Während die Widerlager völlig neu hergestellt werden, ist für die beiden Pfeiler „nur“ eine Sanierung vorgesehen. Weil die Pfeiler noch verwendungsfähig sind, wird die Oberfläche der bestehenden Bereiche aufgearbeitet. Obendrauf auf beide Pfeiler wird aber jeweils ein 1,50 Meter hohes Stück aus neuem Beton gesetzt.

Das Fundament für das Widerlager auf Premnitzer Seite. Quelle: Bernd Geske

Das Gießen des neuen Widerlagers auf der Milower Seite soll Ende dieses Monats beginnen, sagt Bauleiter Marco Röding. Für jedes Widerlager würden rund 30 Tonnen Bewehrungsstahl und 150 Kubikmeter Beton gebraucht. Wenn das Betonieren des Milower Widerlagers und des Premnitzer Pfeilers abgeschlossen ist, soll im Juni das Gießen des Widerlagers auf der Premnitzer Seite und des Pfeilers auf der Milower Seite beginnen.

Wie Marco Röding sagt, liegen die Bauarbeiten gut im Zeitplan. Für Juli sei der Aufbau des Traggerüstes für den Überbau der Brücke vorgesehen. Etwas spektakulärer für Zuschauer dürfte dabei das Einmontieren der Stahlträger sein. Dabei werden zwei große Kräne eingesetzt, die jeweils bis zu 500 Tonnen heben dürfen.

Jede Menge Bewehrungsstahl wird verbaut. Quelle: Bernd Geske

Insgesamt sollen zwölf Stahlträger eingesetzt werden. Es sind jeweils vier für die drei verschiedenen Brückenabschnitte. Die acht Träger vom jeweiligen Ufer bis zum Pfeiler sind 21 Meter lang. Die vier Stahlträger für den Mittelabschnitt zwischen den Pfeilern sind stattliche 40 Meter lang.

Wenn die Stahlträger alle einmontiert sind, wird darauf mit Beton die Fahrbahnplatte gegossen. Dieser Arbeitsgang wird in drei Abschnitten ausgeführt. Der mittlere Abschnitt muss etwas höher liegen als die beiden Seitenbereiche, damit das Regenwasser abfließen kann.

Verschalung eines Brückenpfeilers, oben ein Laster auf der Behelfsbrücke. Quelle: Bernd Geske

Vor wenigen Tagen hatten sich die Bauleute mit einer besonderen Beeinträchtigung herumzuschlagen, die sie bei ihrer Arbeit überhaupt nicht gebrauchen konnten. Marco Röding bestätigt, dass in einer Nacht das komplette Starkstromkabel für die Baustelle gestohlen worden ist. 150 Meter lang, die gesamte Baustelle habe deshalb zwei Tage stillgestanden.

„Das war wirklich sehr ärgerlich“, macht der Bauleiter seinem Unmut in nur behutsamer Weise Luft. Der Schaden insgesamt liege bei 5000 Euro. Zu dem materiellen Schaden allein kommt auch noch die erzwungene Zeit der Untätigkeit samt Personal und Technik, die nicht eingesetzt werden konnten.

Hier kommt die neue Havelbrücke hin. Quelle: Bernd Geske

Damit die Fundamente der beiden neuen Widerlager auch dauerhaft stabil sind, wurden sie im Bauabschnitt zuvor auf jeweils sieben dicke Stahlbetonpfähle gesetzt, die 15 Meter tief in den Boden an den Ufern gesetzt worden sind. Zunächst wurde ein Loch für den Pfahl gebohrt, in den dann jeweils 17,5 Kubikmeter Beton gefüllt wurden.

Mit einem Kostenvolumen von 9,5 Millionen Euro ist der Neubau der Milower Havelbrücke das größte Infrastrukturvorhaben der letzten Jahre im Westhavelland. Zum Brückenprojekt an sich gehört auch der Neubau von 450 Metern Straße in diesem Bereich. Neu geschaffen wird dabei ein Kreisverkehr, der unter anderem den Abzweig nach Bützer mit einbezieht. Die Brücke selbst soll bis Ende Oktober fertig sein. Der Abschluss aller Arbeiten ist für April 2022 geplant.

Von Bernd Geske