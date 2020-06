Milower Einkaufsservice: Geschäft ist eingebrochen

Milow

Das 20. Jahr ihrer Firmengeschichte wird die Milowerin Antje Hübener immer mit gemischten Gefühlen betrachten. Ihr Geschäft „ Antjes Einkaufsservice“ lief immer gut. Und als dann die Corona-Krise kam, hätten Außenstehende für sie sogar mit einem Zuwachs gerechnet, weil gerade älteren Leuten geraten wurde, als Schutz vor dem Virus zu Hause zu bleiben. Doch das Gegenteil war der Fall. Für den Einkaufsservice gingen die Aufträge zurück.

Vier ältere Leute, alles langjährige Kunden, hätten sich von ihr aus Angst vor Corona plötzlich nicht mehr beliefern lassen, berichtet sie. Sie ließen die Einkäufe lieber von ihren Kindern erledigen.

Einkäufe für 70 ältere Leute

Im Gegenzug habe sie bemerkt, teilt Antje Hübener mit, dass es in den Lebensmittelmärkten deutlich voller als vor Corona war. Viel mehr ältere Leute seien plötzlich beim Einkaufen gewesen, obwohl ihnen von den öffentlichen Stellen geraten worden war, zu Hause zu bleiben.

Für rund 70 ältere Leute kauft Antje Hübener regelmäßig ein. Von diesen Kunden sind ihr also nur wenige in der ersten, streng geregelten Corona-Zeit abgesprungen.

Betriebe sagten ab

Wirtschaftlich stärkere Auswirkungen hatte für sie dagegen, dass Betriebe und Einrichtungen die nächsten Lieferungen absagten. Drei Einrichtungen für Menschen mit Handicap in Schollene bestellten im März aus Sicherheitsgründen alles ab. Seit Anfang Mai darf Antje Hübener sie aber nun wieder beliefern.

Ein Betrieb im Industriepark Premnitz, der sich sonst jede Woche vier große Kisten mit Obst und Gemüse für seine Beschäftigten liefern ließ, ging ins Homeoffice und brauchte ein paar Wochen lang gar nichts mehr. Ein anderer Betrieb im Industriepark, der sich sonst jede Woche bis zu 40 Kisten mit alkoholfreien Getränken liefern ließ, hat drei Wochen lang gar nichts mehr bestellt.

Antje Hübener ist auch die Sängerin der Milower Partyband „Dandys“. Wegen Corona sind der Band die Termine auf Monate hinaus abgesagt worden. Quelle: Bernd Geske

Das Seniorenpflegezentrum Stadtforst Rathenow ließ aber seine Bewohner auch während der Besuchersperre weiter beliefern. Für bis zu 30 ältere Leute dort kauft Antje Hübener individuell auf Bestellung ein. Früher hatte man sie zum Anliefern ins Haus hinein gelassen. Nun musste sie ihre Kisten im Eingangsbereich abstellen und dabei einen Mund-Nase-Schutz tragen. Früher hatte sie ins Haus hinein zur Kasse gehen dürfen, um die Abrechnung zu machen. Nun musste sie die Rechnung vorher per Fax schicken und bekam das Geld überwiesen.

Auch die Leute vom Obdachlosenheim in Rathenow ließen sich von ihr weiter beliefern. Süße Sachen, verschiedene Dinge zum Essen, kein Alkohol. In der strengen Corona-Zeit haben sie die Kisten selbst ins Haus getragen. Obwohl sie nicht viel Geld haben, legten sie zusammen, um für Antje ein kleines Geschenk zu kaufen.

Beim Einkauf beschimpft

Ganz anders sind aber einige Leute in der ersten, aufgeregten Corona-Zeit mit ihr in den Lebensmittelmärkten umgesprungen. Beschimpft worden sei sie, weil sie größere Mengen in ihren Einkaufswagen geladen hatte, blickt Antje Hübener zurück. Sie solle sich schämen, musste sie sich anhören. Niemand habe ihre Erklärung akzeptiert, dass sie hier einkaufe, um ältere Leute zu versorgen.

Toilettenpapier, Küchenrollen und Konserven seien zeitweise gar nicht mehr zu bekommen gewesen. Als „Corona-Phänomen“ bezeichnet Antje Hübener, dass auch viele ihrer eigenen Kunden sich in dieser Zeit doppelt so viel an Lebensmitteln und Getränken einkaufen ließen.

Vater bleibt nicht zu Hause

Gar nicht gern gesehen hat Chefin Antje zudem, dass ihr Vater Heinz Neumann, der ihr schon seit vielen Jahren beim Einkaufsservice hilft, in der Corona-Zeit nicht zu Hause bleiben wollte. Vor kurzem ist er 77 Jahre geworden. Er gehört in diesem Alter natürlich zur Risiko-Gruppe, wollte seiner Tochter aber gerade in den schweren Tagen weiter zur Seite stehen. Die hat es nicht übers Herz gebracht, ihren Papa abzuweisen. Er wollte halt unbedingt mitkommen.

Die Corona-Krise habe ihr finanzielle Einbußen gebracht, stellt Antje Hübener fest. Aber das Geschäft aufgeben müsse sie deswegen nicht. Mittlerweile seien viele Kunden wieder zu ihr zurück gekehrt. Der Einkaufsservice mache ihr immer noch viel Freude und sie hoffe, dass sie das noch lange machen kann.

Von Bernd Geske