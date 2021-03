Milower Land: Anke Engeleiter gibt ihr Mandat ab

Milow

Anke Engeleiter ist nicht mehr Vorsitzende des Sozialausschusses der Gemeinde Milower Land, sie wird auch nicht mehr der Gemeindevertretung angehören. Die Vieritzerin hat sich entschlossen, ihr Mandat abzugeben. Am Mittwoch übernahm Holger Schiebold ihren Posten, der für Engeleiter auf der Liste der CDU nachgerückt ist.

„Ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr. Mir ist es wichtig, die Dinge, die ich übernehme, auch richtig zu machen. Aufgrund der Coronakrise hat aber die Arbeitsbelastung als Schulleiterin dermaßen zugenommen, dass ich dieses Ehrenamt nicht mehr in vollem Umfang ausüben kann.

Die Sitzungen müssen vorbereitet werden, ich muss Zuarbeiten leisten und mich in Themen einarbeiten. Das ist mit dem Anspruch, den ich an mich stelle, einfach nicht mehr möglich“, macht Engeleiter deutlich.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Gedanken zurückzutreten, habe sie schon seit einigen Monaten mit sich herumgetragen und nun auch der Gemeinde mitgeteilt. Anke Engeleiter gelang es über mehrere Jahre, die Leitung der Kleinen Grundschule Großwudicke und die politische Arbeit in der Kommune unter einen Hut zu bringen. Seit 2014 leitete sie den Sozialausschuss. Zudem ist sie Ortsvorsteherin in Vieritz. Dieses Ehrenamt will sie weiterhin ausüben.

Holger Schiebold, der für die CDU eine Wahlperiode lang Kreistagsvorsitzender war und 2019 knapp den Einzug in die Gemeindevertretung verpasste, übernahm nun den Vorsitz des Sozialausschusses und verkündete: „Ich freue mich, wieder dabei zu sein“.

Holger Schiebold rückt für Anke Engeleiter in die Gemeindevertretung Milower Land nach. Quelle: Christin Schmidt

Von Christin Schmidt