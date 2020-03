Bürgermeister schickt die halbe Verwaltung ins Homeoffice

Milow

Ein Bürgermeister, der vom heimischen Sofa aus die Verwaltung leitet, das klingt absurd. Noch vor wenigen Wochen hätte wohl niemand geglaubt, dass genau das bald nötig ist, um die Arbeitsfähigkeit der Ämter sicher zu stellen. Seit Montag ist aber genau das im Milower Land Realität.

Die Verwaltung hat bereits vor einigen Tagen aufgrund der raschen Verbreitung des Coronavirus einen Krisenplan erstellt, der Schritt für Schritt umgesetzt wird. Bereits in der vergangenen Woche wurde das Verwaltungsgebäude für den Publikumsverkehr gesperrt.

Nur in ganz dringenden Fällen können Bürger noch persönlich vorsprechen. Für diese Fälle wurde ein Spuckschutz aufgebaut, der die Verbreitung des Virus verhindern und Mitarbeiter und Bürger vor einer Ansteckung schützen soll.

Telefonkonferenzen statt Besprechungsrunden

Am Montag folgte nun der nächste Schritt. Etwa die Hälfte der Mitarbeiter sitzt nicht mehr am Arbeitsplatz, sondern zu Hause. Bürgermeister Felix Menzel ( SPD) hat Heimarbeit angeordnet.

„Wir wollen so sicherstellen, dass die Verwaltung weiterhin einsatzfähig bleibt. Dazu haben wir vorab geschaut, wer wen vertreten kann, so dass wir weiterhin handlungsfähig bleiben, wenn der andere krank wird“, erklärt Menzel.

Statt der gemeinsamen Besprechungsrunde am Morgen, wird jetzt mit technischen Hilfsmitteln kommuniziert. „Wir telefonieren jeden Tag um 9 Uhr und besprechen die Lage. Ansonsten nutzen wir E-Mail, Telefonkonferenzen und Whatsapp-Gruppen“, sagt Menzel.

Felix Menzel (SPD) und seine Stellvertreterin Katharina Stieler kommunizieren derzeit nur per Telefon und E-Mail. Quelle: Christin Schmidt

Er gehört zu der Gruppe, die nun für 14 Tage das Büro meidet. Die nötigen technischen Vorkehrungen dafür hat Sebastian Bült, zuständig für den EDV-Bereich, in der vergangenen Woche getroffen.

„Wir machen das, um die Infektionskette im Kollegium zu unterbrechen und auch dann noch agieren zu können, wenn eine Notversorgung der Bevölkerung nötig sein sollte“, sagt Menzel.

Die gemeindlichen Einrichtungen arbeiten also im Notbetrieb. Die beiden Kitas sichern die Notbetreuung, für die insgesamt 31 Kinder angemeldet sind. Auch hier arbeitet das Personal im Schichtdienst, um die Ansteckung zu verringern.

Jedes Fachgebiet ist besetzt

„Die Verwaltung erledigt im Prinzip ihre Aufgaben wie gewohnt. Jedes Fachgebiet ist besetzt und alle Mitarbeiter haben Zugriff auf ihren Computer. Personalausweise zum Beispiel müssen weiterhin beantragt werden. Wir kümmern uns auch um Ausschreibungen und bestellen Dinge, die in den Kitas und Schulen gebraucht werden“, macht der Bürgermeister deutlich.

Er selbst war am Montag unter anderem damit beschäftigt, die neue Ausschreibung für die Stromversorgung vorzubereiten. Andrea Thormann vom Ordnungsamt kümmerte sich unter anderem darum, die Friseure anzurufen und sie darüber zu informieren, dass auch sie jetzt schließen müssen.

„Natürlich gibt es auch Dinge, die wir nicht bearbeiten können, weil vorerst sämtliche Ausschusssitzungen ausfallen und auch die Beratung mit den Ortsbeiräten nicht stattfinden kann. Die geplanten Satzungsänderungen müssen also erst einmal warten“, so Menzel. Zudem fehlt es an Zuarbeiten einiger Unternehmen, die inzwischen geschlossen sind.

„Wir befinden uns zur Zeit in einer Ausnahmesituation. Ich habe den ganzen Tag das Gefühl, irgendetwas zu verpassen und muss mich zurückhalten, nicht ständig in der Verwaltung anzurufen. Das Persönliche ist mir dann doch lieber“, resümiert Felix Menzel nach einem Tag Heimarbeit.

Von Christin Schmidt