Milow

Warum alt Bewährtes gegen Neues tauschen, wenn man beides miteinander kombinieren kann? Diesen Gedanken warf am Montagabend zur konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung Milower Land Claudia Ziem von der CDU-Fraktion in die Runde. Im gleichen Atemzug schlug sie vor, Wolfgang Gräfe erneut zum Vorsitzenden des Gremiums zu wählen und brachte dafür gute Gründe an.

„Er ist ein erfahrener Lokalpolitiker, hat in den letzten Jahren parteiübergreifend hervorragende Arbeit geleistet und uns auch durch schwierige Zeiten geführt“, begründete Ziem ihren Vorschlag. Den unterstützten die SPD-Fraktion und die Wählergemeinschaft Milower Land, die mit Adrian Binsau von der FDP eine Fraktion bildet.

Einig waren sich die Abgeordneten auch darüber, den Vorsitzenden und einen Stellvertreter in einer öffentlichen Abstimmung zu wählen. Ein Beweis dafür, dass parteiübergreifende Zusammenarbeit im Milower Land tatsächlich funktioniert.

Björn Eichhorn löst Michael Lorenz ab

Bis auf Michael Lorenz ( SPD), der krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, waren alle 15 Abgeordneten am Montagabend dabei und wählten einstimmig Wolfgang Gräfe von der CDU-Fraktion zum alten und neuen Vorsitzenden. Der Zollchower mischt seit Anfang der 1990er Jahre in der Kommunalpolitik mit.

Claudia Ziem hatte auch gleich einen Vorschlag für den Posten des Stellvertreters. Sie sprach sich für den Lehrer Björn Eichhorn von der SPD aus und bekam auch dafür die Unterstützung von den anderen Fraktionen. Wieder fiel die Wahl einstimmig aus. Eichhorn löst damit den Polizisten Michael Lorenz ab.

Neuerungen gibt es auch bei der Gestaltung der Ausschüsse. Die Abgeordneten entschieden sich statt wie bisher vier nur noch drei Ausschüsse zu besetzen. Der Ausschuss für Tourismus, Ordnung und Sicherheit entfällt künftig. Das Thema Tourismus übernimmt der Sozialausschuss. Ordnung und Sicherheit sollen künftig im Hauptausschuss behandelt werden.

Die neu gewählte Gemeindevertretung Milower Land Quelle: Christin Schmidt

Dazu kommt noch der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, der künftig auch das Thema Digitalisierung mit abdeckt. Die Abgeordneten beschlossen außerdem einstimmig, dass Bürgermeister Felix Menzel ( SPD) weiterhin den Vorsitz im Hauptausschuss übernimmt.

Die beiden anderen Ausschussvorsitzenden werden jeweils in der ersten Sitzung gewählt. Die CDU besetzt jeden Ausschuss mit drei Mitgliedern, die beiden anderen Fraktionen entsenden jeweils zwei Mitglieder.

Die CDU hat in der neu gewählten Gemeindevertretung die meisten Sitze, sechs insgesamt und damit einen weniger als bisher. Die SPD hat einen mehr und besetzt nun fünf Sitze, genau wie die Fraktion WGM und FDP.

Bis auf Dieter Dombrowski haben alle gewählten Volksvertreter ihr Mandat angenommen. Für Dombrowski rückt der Musiker Hartmut Hübener aus Milow nach.

Von Christin Schmidt