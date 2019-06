Milow

Eine völlig neue Besetzung gibt es im Haveldorf Bahnitz. Alle drei Mitglieder des alten Ortsbeirats traten nicht wieder zur Wahl an. Darunter auch Petra Dombrowski, seit 2003 Ortsvorsteherin. Sie entschied sich für einen Rückzug und überlässt den Posten nun ihrem Mann.

Der Vizepräsident des Brandenburger Landtags, Dieter Dombrowski ( CDU), wurde bereits am Freitagabend in einer offenen Abstimmung zum neuen Ortsvorsteher gewählt. Seine Stellvertreterin ist die Lehrerin Jutta Ost.

Sie lag mit 123 Stimmen bei der Wahl vorn. Dieter Dombrwoski kam auf 95 Stimmen. Die dritte im Bunde, Beraterin Claudia König, zog mit 69 Stimmen in den Ortsbeirat ein.

Petra Dombrowski (CDU, l.) übergibt ihr Amt als Ortsvorsteherin an ihren Mann Dieter Dombrwoski (CDU, 3.v.r.). Seine Stellvertreterin ist Jutta Ost (3.v.l.). Claudia König (2.v.l.) ist nun ebenfalls im Ortsbeirat. Bei der Sitzung dabei waren auch Andrea Kühne und Felix Menzel. Quelle: Christin Schmidt

Am Montagabend wählten Bützer und Milow. Auch hier entschieden sich die Abgeordneten für das einfachste Verfahren – eine offene Abstimmung. Durchgeführt wurde diese jeweils von Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde.

In Bützer gibt es an der Spitze keine Veränderungen. Die Betriebsprüferin Sandra Thiele bleibt weiterhin Ortsvorsteherin. Sie holte mit Abstand die meisten Stimmen, 400 insgesamt. Ihre beiden Mitstreiter, Björn Eichhorn ( SPD) und Christian Kremp ( CDU), der neu in den Ortsbeirat gewählt wurde, stimmten für Thiele.

Björn Eichhorn ist Lehrer an der Grundschule in Milow und übernimmt wieder die Position des Stellvertreters.

Mit dieser Besetzung hat Bützer bezogen auf den Altersdurchschnitt den jüngsten Ortsbeirat der Gemeinde. Björn Eichhorn, Jahrgang 1988, ist der Jüngste. Notfallsanitäter Christian Kremp (1983) ist ebenfalls unter 40 Jahren. Und Sandra Thiele (1976) ist die Älteste des jungen Gremiums.

Bützer hat den jüngsten Ortsbeirat im Milower Land. Sandra Thiele ist bier weiterhin Ortsvorsteherin (CDU) und Björn Eichhorn (l., SPD) ihr Stellvertreter. Neu dabei ist Christian Kremp (CDU). Quelle: Christin Schmidt

Den jüngsten Abgeordneten aber hat Milow. Hier wählten die Bürger den 18-jährigen Leon Romey in den Ortsbeirat. Er trat für die Wählergemeinschaft Milower Land (WGM) an und holte 168 Stimmen.

Neu dabei ist auch der Musiker Hartmut Hübener. An der Spitze gibt es aber keine Veränderungen. Claudia Ziem von der CDU schlug Winfried Ganzer (WGM) als Ortsvorsteher und Ursula Eismann (WGM) als seine Stellvertreterin vor.Alle fünf Abgeordneten stimmten offen für den Vorschlag.

Ganzer und Eismann sind erfahrene Lokalpolitiker. Beide sind inzwischen im Ruhestand, engagieren sich zudem im Kulturverein Milower Land und darüber hinaus.

Kita-Erweiterung, Brückenbau und neue Krippe

In allen Ortsteilen warten in den nächsten Monaten und Jahren verschiedene Herausforderungen. In Bahnitz steht die Sanierung des Kriegerdenkmals und des Gemeindezentrums im Fokus. Zudem ist noch im Sommer die Erweiterung der Kita von 26 auf 30 Plätze geplant.

In Milow dreht sich aktuell alles ums Thema Bauen. Die Erneuerung der Havelbrücke beginnt im Oktober. Die Kreuzstraße wird bereits Mitte Juli freigegeben. Anschließend soll der Ausbau des Bahndamms folgen. Der Ortsbeirat hofft, dass auch bald im neuen Wohngebiet am Springberg die ersten Häuser stehen. Und dann ist da noch der Bau der zusätzlichen Krippe.

Sandra Thiele und ihre Mitstreiter machen sich derweil für einen Anbau des Gemeindezentrums stark. Der wird aber nicht vor 2021 realisiert werden können, machte Felix Menzel deutlich.

Von Christin Schmidt