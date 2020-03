Gemeinde zieht im April keine Kita-Beiträge ein

Milow

Um Familien zu entlasten, schlug Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Milower Land am Mittwochabend vor, die Kita- und Hortbeiträge für den Monat April nicht abzubuchen.

„Wir hoffen, dass wir so einigen Familien etwas finanziellen Druck nehmen können oder ihn zumindest mildern. So haben die Eltern etwas Zeit, sich darauf vorzubereiten. Denn es gibt relativ viele, die derzeit unbezahlt zu Hause sind und für die die Kita-Beiträge eine enorme finanzielle Belastung sind“, erklärte Menzel.

Er hat in den letzten Tagen viele Anrufe von Eltern bekommen, die wissen wollten, ob sie die Beiträge für diesen Monat erstattet bekommen. „Ich musste ihnen sagen, dass ich das leider nicht weiß. Das Land hat das Betreuungsverbot ausgesprochen, deshalb muss das Land hierfür eine Regelung treffen. Darauf möchte ich aber nicht warten. Ich möchte die Situation für Familien jetzt entschärfen“, betonte der Bürgermeister.

Landesregierung stimmt sich dazu ab

Die Gemeinde Milower Land sei ohne Weiteres in der Lage für alle Kinder, egal ob notbetreut oder zu Hause, den Einzug, also das Abbuchen vom Konto für den Monat April, auszusetzen. Sollte es bis August dazu vom Land keine entsprechende Regelung geben, werde die Gemeinde die Beiträge für April in dem sonst beitragsfreien Monat einziehen.

Der Vorschlag stieß bei den Abgeordneten auf Zustimmung und wurde einstimmig während der Gemeindevertretersitzung, die mit dem empfohlenen Sicherheitsabstand zwischen den Abgeordneten im Milower Gemeindezentrum stattfand, durchgebracht.

Menzel geht davon aus, dass sich die Landesregierung mit diesem Thema beschäftigt. „Niemand will, dass die Menschen deshalb in finanzielle Nöte kommen“, stellte Menzel klar. Wie Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Mittwoch erklärte, sei die Landesregierung gerade dabei, sich zu diesem Thema abzustimmen.

Stadt Rathenow wartet auf Entscheidung des Landes

Auch andere Kommunen haben bereits beschlossen, aufgrund der derzeitigen Notbetreuung in den kommunalen Kitas die Kassierung der Elternbeiträge mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Dazu gehört unter anderem die Stadt Beelitz.

Die Rathenower Stadtverwaltung will derweil auf die Entscheidung des Landes warten. „Die Stadt Rathenow wurde informiert, dass das Land Brandenburg eine Regelung zum Umgang mit den Kita-Beiträgen prüft. Eine landesweite einheitliche Regelung ist in dieser Frage aus unserer Sicht sinnvoll“, erklärte Stadtsprecherin Anne Kießling.

Auch die Landtagsabgeordnete Katja Poschmann ( SPD) aus Mögelin befasst sich mit dmThema. „Wir bekommen dazu sehr viele Anfragen. Wichtig ist, dass die Eltern, wenn sie keine Lohneinbußen haben, jetzt nicht einfach die Zahlung einstellen. Das kann für die Kommunen zu einem großen Problem werden. Wir sollten dabei auch an die Erzieher denken, die ebenso um ihre Jobs bangen“, so Poschmann.

Es sei aber auch klar, dass alle, die in Kurzarbeit sind, die Beiträge jetzt nicht in voller Höhe bezahlen können. „Ich kann natürlich verstehen, dass Eltern in finanziell unsicheren Zeiten, das Geld gut gebrauchen können. Deshalb müssen wir dazu so schnell wie möglich eine Regelung finden.“

Von Christin Schmidt