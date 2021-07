Milower Land: Polizei stellt Paketbetrüger auf frischer Tat – mehr als 100 Geschädigte dieser Masche

Großwudike

Die Polizei im Havelland hat am Dienstag einen mutmaßlichen Paketbetrüger auf frischer Tat gestellt. Er soll nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mehr als 70 Mal Waren, die im Internet auf fremde Namen bestellt wurden, während seiner Zustellfahrten selbst abgefangen haben.

Seit März dieses Jahres wurden bei der Polizeiinspektion Havelland insgesamt 76 Strafverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, der Unterschlagung und Urkundenfälschung eingeleitet, für die der Mann laut Polizei als Tatverdächtiger infrage kommt.

Betroffen sind mehr als 100 Firmen und Personen

Dabei erhielten im Raum Rathenow/Milower Land vorwiegend ältere Geschädigte Rechnungen und Mahnungen zu Bestellungen, die sie selbst weder getätigt noch empfangen hatten. Es handelte sich unter anderem um Kleidung oder Parfum. Betroffen sind mehr als 100 Firmen und Privatpersonen.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst eines Paketdienstleisters ergaben schließlich den Tatverdacht gegen einen 35-jährigen Zustellfahrer, teilt die Polizei mit.

Der Mann wurde am Dienstag während einer Zustellfahrt in Großwudicke im Havelland vorläufig festgenommen. In dem Zustellfahrzeug befanden sich drei Pakete, die als bereits ausgeliefert registriert waren. Der Tatverdächtige wurde zum Tatvorwurf befragt, ließ sich jedoch nicht zur Sache ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verfügte die Staatsanwaltschaft die Entlassung des Mannes.

Von MAZonline