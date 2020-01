Diese Senioren haben 2020 viel vor

Milow

Die Mitglieder des Seniorenbeirats der Gemeinde Milower Land haben sich für das Jahr 2020 einiges vorgenommen. „Wir wollen uns unter anderem an der 27. Brandenburgischen Seniorenwoche beteiligen und dazu auch einen Seniorentag im Milower Land veranstalten“, verkündet Klaus Sahr, aktives Mitglied des Beirats, im Gespräch mit der MAZ.

Auch beim havelländischen Seniorensportfest, das der Kreissportbund Havelland im September in Rathenow ausrichtet, nimmt der Beirat wieder teil und lädt alle Senioren der Gemeinde dazu ein.

Das Europäische Filmfestival der Generationen, dass der Landkreis in die Region geholt hat, kam im vergangenen Jahr so gut an, dass der Seniorenbeirat auch 2020 mitmachen will, um in verschiedenen Dörfern Filme zu zeigen.

Sportkurse für Senioren

Zudem wollen die Mitglieder das sportliche Angebot erweitern und einmal im Monat zum Wandern einladen. Noch im Januar soll der erste Wandertag in Milow stattfinden.

Der Seniorensportkurs „Locker vom Hocker“ mit Dieter Braun in Milow wird fortgesetzt, ebenso der Kurs in der Turnhalle in Großwudicke. Auch in Nitzahn gibt es inzwischen einen Sportkurs für Senioren.

Nicht aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken sind zudem das monatliche Männerfrühstück in Milow, der Mittagstisch in Milow und in Nitzahn sowie die Kaffeenachmittage, die der Seniorenbeirat mittlerweile in Milow und Kleinwudicke regelmäßig organisiert. Und die Chancen stehen gut, dass es schon bald einen weiteren Kaffeeklatsch geben wird.

„Natürlich wollen wir auch weiterhin mit der Gemeindeverwaltung, dem Landkreis, dem Kreisseniorenrat und vor allem mit unseren Kooperationspartnern, den beiden Schulen in Milow und Großwudicke eng zusammenarbeiten“, betont Klaus Sahr.

Von Christin Schmidt