Senioren starten Wanderbewegung

Bützer

Bewegung fördert das Wohlbefinden, die Gesundheit im Allgemeinen und hält auch im Alter fit, darüber sind sich Monika und Dieter Braun einig. Das Paar ist selbst – wann immer es die Zeit erlaubt – aktiv. Sie fahren Fahrrad, laufen gemeinsam, gehen schwimmen und wollen nun auch andere motivieren, sich mehr zu bewegen.

Am Montag starteten die beiden Ruheständler mit fünf weiteren Bützeranern zum ersten gemeinsamen Spaziergang für Senioren, der nun regelmäßig stattfinden soll. Und das ist erst der Anfang. Auch in Milow und Großwudicke wird ab sofort einmal im Monat gewandert, weitere Orte sollen dazu kommen.

Ins Leben gerufen hat die Wanderbewegung Dieter Braun gemeinsam mit Gisela Sattelkau und Christine Günther. Alle drei engagieren sich aktiv im Seniorenbeirat der Gemeinde Milower Land und sind nun Ansprechpartner für alle Wanderinteressierten.

Startschuss fiel in Milow

„Im vergangenen Jahr hatte ich die Demenzberaterin des Landkreises Havelland, Mareike Schulz, kennengelernt. Wir hatten uns über die Sportkurse unterhalten, die der Seniorenbeirat bereits anbietet, und Frau Schulz machte deutlich, welche Folgen Bewegungsmangel insbesondere im Alter hat. Sie sagte, die Menschen müssten einfach mehr laufen. So entstand die Idee, eine Wanderbewegung ins Leben zu rufen“, erzählt Dieter Braun.

Der Startschuss fiel bereits am 21. Dezember. Die drei Mitglieder des Seniorenbeirats hatten kurzerhand einen Aufruf gestartet. „Am Ende kamen 17 Teilnehmer, allein acht Bützeraner waren dabei“, so Dieter Braun.

Aufgeteilt in zwei Gruppen liefen die einen vom Gemeindezentrum in der Stremmestraße zum Springberg und schauten sich dort das neue Wohngebiet an. Die anderen waren etwas gemütlicher unterwegs, sie gingen durch das Dorf bis zur Verwaltung und wieder zurück. So konnten auch die Senioren mitlaufen, die nicht so gut zu Fuß unterwegs sind.

Erst spazieren, dann gemeinsam Kaffee trinken

„Etwa eine Dreiviertelstunde waren alle unterwegs. Anschließend trafen wir uns wieder und ließen den Nachmittag mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken ausklingen“, berichtet Dieter Braun. Der 70-Jährige wird künftig die Gruppe in Bützer anführen. Ideen für schöne Touren durch und um das Dorf herum hat er bereits.

Er will aber keineswegs immer eine Strecke vorgeben. Wie lange, wie weit und wohin die einzelnen Wandergruppen laufen, entscheiden die Teilnehmer selbst und spontan. „Wir wollen die Menschen einfach nur motivieren, sich mehr zu bewegen und mit anderen gemeinsam in der Gruppe zu laufen“, erklärt Braun.

Am Montag legten die Bützeraner etwa dreieinhalb Kilometer zurück. Vom Dorfplatz in Richtung Havelstraße, dann den Radweg am Ufer der Havel entlang, über die Hauptstraße, durch den Wald und schließlich über die Gartenstraße wieder zurück.

Teilnehmer kommen miteinander ins Gespräch

„Dabei geht es keineswegs nur ums Laufen. Auch die Begegnung mit anderen ist wichtig, die Teilnehmer nutzen die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen“, weiß Monika Braun.

Ihr Mann hofft, dass sich in den nächsten Monaten noch mehr Menschen den einzelnen Wandergruppen anschließen. Natürlich sind auch jüngere Teilnehmer willkommen.

Kommt die Idee so gut an, wie die Seniorensportkurse, die Dieter Braun alle 14 Tage in Milow anbietet, dürften die Senioren im Milower Land bald zu den bewegungsfreudigsten in der Region gehören.

Von Christin Schmidt