In Milow treffen sich die Männer wieder zum Frühstück. Das monatliche Treffen, das die Damen des Seniorenbeirats für ältere und alleinstehende Herren im Gemeindezentrum organisieren, kann nun nach einem halben Jahr Corona bedingter Pause wieder stattfinden. Zu behaupten, hier sei alles normal und von der Krise nichts zu spüren, wäre aber gelogen.

Statt Wurst- und Käseplatten, Obst- und Brötchenkörben und verschiedensten Leckereien steht nur noch für jeden Gast ein Teller mit bereits belegten Brötchen auf dem Tisch. Statt 40 können nur noch 20 Herren mit Abstand Platz nehmen.

Zudem desinfizieren die Helferinnen alle Tische vor und nach der Veranstaltung, tragen für die Vorbereitungen Handschuhe und öffnen alle 20 Minuten die Fenster. „Zum Glück stört das die Männer nicht, sie sind keine Frostbeulen“, sagt Ursula Eismann mit einem Lächeln.

Gemeinsam mit Gabriele Linke und Gisela Sattelkau stand sie am Mittwochmorgen in der Küche, kochte Kaffee und schnitt Brötchen auf. Sogar auf Sonderwünsche der Herren gehen die Damen dabei ein – manch einer möchte keine Butter, der andere will lieber Marmelade statt Wurst. Die Damen bemühen sich, diesen Wünschen nachzukommen, schließlich sollen sich die Gäste trotz der Einschränkungen wohlfühlen.

Seit März 2017 gibt es das Männerfrühstück in Milow. Für viele Herren ist das Treffen eine willkommene Abwechslung und eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen.

„Ich habe vor einem Jahr meine Frau verloren. Als ich vom Männerfrühstück hörte, habe ich die Gelegenheit genutzt. Ich musste einfach unter Leute“, erzählt Klaus-Dieter Müller. Der 62-Jährige ist einer der Jüngsten in der Runde und genießt sichtlich das Zusammensein.

Nitzahner bilden Fahrgemeinschaft

„Die Frauen bereiten alles so liebevoll vor und dazu gibt es immer tolle Gespräche“, meint auch Bernd Hörstgee. Der alleinstehende Senior ist schon von Anfang an dabei. Gemeinsam mit Freunden und Bekannten kommt er aus Nitzahn zum Männerfrühstück. „Heute sind wir zu fünft. Wir bilden immer eine Fahrgemeinschaft und wechseln uns ab“, erzählt der Nitzahner.

Corona sei für ihn in dieser Runde kein Thema: „Davon hören wir in den Nachrichten schon genug.“ Und über was wird dann geplaudert? „Über Gott und die Welt“, verkündet Lothar Genske freudig und fügt hinzu: „Heute haben wir zum Beispiel über den Brückenbau in Milow geplaudert. Wir alten Säcke kennen das alles noch ganz anders, so wie es früher war.“

Trotz einiger flotter Sprüche, die Stimmung ist verhaltener als sonst und die Männer etwas ruhiger. Wenngleich sich das mit dem ersten Glas Sekt ein wenig legt, ganz so locker wie früher, scheint die Runde dennoch nicht zu sein. „Wir gehören ja alle zur Risiko und müssen auf uns aufpassen“, sagt Klaus-Dieter Müller und fügt scherzhaft hinzu: „Andererseits sind wir hier so weit draußen, hier findet uns nicht mal der Virus.“

Treffen in kleiner Runde ist besser als allein sein

Er und die anderen sind froh, dass die Frauen sie nun nach einem halben Jahr Pause wieder einladen und die Tische für die Herren decken.

„Mit den Lockerungen hatten wir beschlossen, unsere Stammgäste anzurufen und sie zu fragen, ob sie Lust hätten, unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder zum Frühstück zu kommen. Die Herren waren sofort begeistert und die Freude war groß. Deshalb bieten wir das Frühstück nun in kleinerer Runde an. Besser so als gar nicht“, sagt Gabriele Linke, Vorsitzende des Seniorenbeirats.

Das sehen auch die Männer so. „Es gibt zwar noch das Telefon, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, aber mit anderen zusammensitzen, das ist einfach etwas anderes“, sagt Klaus-Dieter Müller. Er möchte das tolle Gemeinschaftsgefühl, das ihm das Männerfrühstück gibt, nicht missen. Deshalb hofft er, genau wie alle anderen, dass sie sich auch in den nächsten Monaten im Gemeindezentrum treffen können und die Krise schnellstmöglich ein Ende hat.

