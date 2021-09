Milows Feuerwehrkameraden fahren gemeinsam zur Wahlurne

Großwudicke

Mit einem Tuch in der Hand desinfiziert Sabrina Kleßen die Tische in den Wahlurnen ab, bevor sie die nächsten Wähler im Wahllokal in der Kleinen Grundschule in Großwudicke mit einem Lächeln empfängt. Langweilig wird es den Wahlhelfern hier nicht. Bereits am Vormittag geben sich die Bürger die Klinke in die Hand und nehmen ihr Wahlrecht in Anspruch.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele nutzen den Gang zur Wahlurne auch für ein Pläuschchen, denn nach den langen Monaten des erzwungenen Stillstand sehen einige sich hier zum ersten Mal wieder. Auch Bürgermeister Felix Menzel (SPD) kommt am Vormittag ins Wahllokal.

Der Kleinwudicker wirft um 10 Uhr seinen Wahlzettel in die Urne. Bis dahin haben bereits 80 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben. 649 Menschen können in Großwudicke hier wählen.

In Bützer sind es 518 Wahlberechtigte und auch hier ist bereits am Vormittag jede Menge los. Auch Waltraud und Hans-Georg Holburg haben noch vor dem Mittagessen gewählt. „Das ist bei uns schon eine Art Ritual nach dem Frühstück zur Wahl zu gehen“, sagt die 79-Jährige. Schwer gefallen sei ihr die Entscheidung nicht. „Wir wussten schon vorher, was wir ankreuzen. Das ging ruckzuck.“

Zur Galerie In zehn Wahllokalen konnten die Bürger der Gemeinde Milower Land am Sonntag ihre Stimme abgeben. Bereits am Vormittah hatten die Wahlhelfer eine Menge zu tun.

Derweil stapeln sich auf dem Tisch bereits die abgegebenen Wahlbenachrichtigungen. „Was die Wahlbeteiligung betrifft, können uns nicht beklagen“, sagt Dieter Bading. Der 74-Jährige ist bereits seit Jahrzehnten als Wahlhelfer tätig. Sein Mitstreiter Lothar Wolters ist seit etwa zehn Jahren dabei.

Für Hartmut Hübener ist die Arbeit im Wahllokal dagegen Neuland. Der Sänger und Keyboarder der Milower Partyband „Die Dandys“ sitzt zum ersten Mal als Wahlhelfer im Gemeindezentrum seines Heimatdorfes. „Er macht seine Sache richtig gut“, lobt seine Mitstreiterin Claudia Ziehm.

Beide sind Mitglied in der Gemeindevertretung Milower Land und sitzen am Wahlsonntag Seite an Seite im Gemeindezentrum, dem Wahlbüro für alle Milower. Hier haben auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gemeinsam und in Uniform ihre Stimme abgegeben. Weil auf dem Rückweg ein Lkw die Straße blockierte, fuhren die Männer einen Umweg und legten spontan einen Stopp am Wahllokal in Bützer ein.

Von Christin Schmidt