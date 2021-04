Milow

Es sind harte Zeiten für viele Kreative. Die Krise trennt sie nicht nur von ihrem Publikum, sie sorgt auch dafür, dass sich viele nach alternativen Einnahmequellen umschauen müssen. So geht es auch den Musikern der Milower Partyband „Die Dandys“. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt liegt mehr als ein Jahr zurück.

„Wir haben das Glück, dass wir uns bereits 2013 entschieden, nicht allein von der Musik zu leben. Damals hatte uns das Hochwasser eine ähnliche Zwangspause beschert, als wir gerade durchstarten wollten.

Alle Auftritte fielen aus“, erinnert sich Keyboarder Hartmut Hübener. Zusammen mit seiner Frau Antje betreibt er ein kleines Lotto- und Postgeschäft in Milow, das sie nun durch die Krise bringt.

Immer wieder lassen sie sich etwas Neues einfallen. Während Antje Hübener unter anderem aus großen Ballons dekorative Geschenke bastelt, bedruckt Hartmut Hübener Tassen, Schiefertafeln, Federmäppchen und vieles mehr und digitalisiert Filme im Super 8-Format. Sie wissen, sie müssen flexibel und aktiv bleiben, um ohne Musik über die Runden zu kommen.

Zur Galerie Die fünf Musiker der Milower Partyband „Die Dandys“ haben alle ihren eigenen Weg gefunden, um mit der Krise umzugehen. Ein Blick hinter die Kulissen.

Schlagzeuger Alf Schulze hat das Glück, dass er seinen Job als Musikschullehrer nach wie vor ausüben kann. Zum Teil unterrichtet er seine Schüler auch online. „Für mich ist es zur Zeit sehr entspannt. Ich nutze die Zwangspause, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen und für Dinge, die ich sonst nicht schaffe. Zum Beispiel habe ich einen Segelschein gemacht“, erzählt Schulz.

Selbst komponiert und getextet

Außerdem übt er viel, probiert neue Dinge aus und eignet sich ein Repertoire auf Stabspielen wie Vibraphon und Marimbaphon an. „Ich bin zuversichtlich, ab Herbst wieder auf der Bühne zu stehen“, so Schulze. Für seinen Bandkollegen Klaus Beyer ist es nicht ganz so leicht.

„Ich habe nach Alternativen gesucht, um nicht nur von Auftritten abhängig zu sein. Leider ist das schwierig, deswegen habe ich viel im Studio gearbeitet, selbst komponiert und getextet“, so Beyer. Kleine Erfolge haben sich schon eingestellt, worüber er sehr glücklich ist. „Da man leider nicht jünger wird, muss man sich umorientieren. Ich bin skeptisch, wie alles weitergeht aber optimistisch“, sagt der Sänger.

Die Nachbarn hören beim Proben zu

Gitarrist Michael Kortz hatte sich nach der Zwangspause 2013 einen festen Job gesucht und nun das Glück, als Anlagenbetreuer in der Brillenfertigung der Rathenower Optik GmbH voll arbeiten zu können.

„Außerdem habe ich die Zeit genutzt und über die Feuerwehr der Stadt Premnitz den Lkw-Führerschein gemacht. Natürlich bleibt auch mehr Zeit für die Familie. Aber die Musik und die damit verbundenen Live-Auftritte fehlen natürlich sehr“, betont Kortz.

Ganz ohne Musik geht es für alle Dandys nicht. Deshalb üben sie nun zu Hause. Antje und Hartmut Hübener lassen dabei sogar extra für ihre Nachbarn das Fenster offen. Denn die freuen sich über Livemusik.

Von Christin Schmidt