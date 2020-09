Milow

Theater, Konzerte, Kunst- und Kulturgenuss – all das scheint dieser Tage so weit weg zu sein. Wenngleich es hier und da einige Veranstaltungen gibt, die Zeiten, in denen man am Wochenende die Qual der Wahl hatte, sind längst vorbei. Die Corona-Krise sorgt weiterhin für Stillstand in vielen Teilen des Kulturbetriebs.

Im Milower Land halten die Künstler vom Galm derweil weiterhin die sprichwörtliche Fahne hoch. Mit ihrem Kulturprojekt „Jäten im Paradies“ bringen sie Kultur aufs Land und auch wenn zu Beginn des Projekts vor mehr als einem Jahr vieles anders geplant war, Annette und Gerhard Göschel und Rosi Ulrich machen im Rahmen der Möglichkeiten weiter.

Nach der erfolgreichen theatralen Schiffsreise laden sie alle Kulturinteressierten nun zu einer inszenierten Busreise ein. mit Tanz, Musik, A-Capella, Ausstellungen, Atelierbesuchen und Kultur-Führungen inklusive. Die Teilnehmer dürfen sich also auf eine volle Packung Kultur freuen.

Von der Kunsthalle bis zum Kräutergarten

In Bahnitz werfen die Kulturreisenden einen Blick in die Ausstellung „Heile Welt / Idylle 2020“ in der Kunsthalle und werfen einen Blick in die Atelier von Bahnitzer Künstlern. Zudem gibt es die erste Tanzperformance zu sehen.

In Jerchel warten A-capella-Gesang und eine weitere Tanzperformance, die vom Ensemble Quillo aus der Uckermark begleitet wird. In Milow geht es zunächst in die Natur.

Nach einer Führungen durch den Kräutergarten der Anker-Apotheke, schauen sich die Teilnehmer die Fachwerk-Kirche an. Das Gotteshaus, Baujahr 1695, gleicht mit seinen Wandmalereien einem biblischen Bilderbuch.

Kunsthalle Bahnitz: Blick in die aktuelle Kunstausstellung „Heile Welt / Idylle“ mit Skulpturen der Bahnitzer Künstlerin Christa Biederbick. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Natur steht anschließend noch einmal im Mittelpunkt bei einem Abstecher ins NABU-Besucherzentrum. In Zollchow wird auf dem von Dorfbewohnern gestalteten Dorfplatz eine Kürbissuppe verkoste. Das Rezept hatten Kinder im vergangenen Jahr im Rahmen eines „Jäten im Paradies“-Kochworkshops erprobt.

Auf dem Galm, dem Zuhause von Annett und Gerhard Göschel dürfen sich Kulturreisenden auf noch mehr Kunst freuen. Hier wird Gerhard Göschel einen Ausschnitt seines Schaffens zeigen.

Außerdem zeigen Yeri Anarika und Juan José Tirado Pulido eine weitere Tanzperformance, die wie die beiden ersten von von Arbeiten von Gerhard Göschel inspiriert sind.

Gerhard und Annette Göschel auf ihrem Galmer Kunsthof, der am 26. September ebenfalls angefahren wird. Quelle: Kniebeler, Markus

Die Busreise beginnt am 26. September um 14 Uhr und endet gegen 22 Uhr. Start ist am Bahnhof in Rathenow. Um 14.40 Uhr können Kulturinteressierte an der Retorte in Premnitz, Milower Straße 1, zusteigen. Einen weiteren Stopp zum Einsteigen gibt es um 15 Uhr am Amt Milow, Friedenstraße 86.

Die Tickets kosten 30 Euro, ermäßigt 15 Euro. Wer dabei sein möchte, meldet sich per E-Mail an: info@jaetenimparadies.de der reserviert telefonisch unter: 0160/8 02 09 96.

Am 3. Oktober gibt es dann einen Theater-Kneipen-Abend. In Großwudicke ist das Stück „Versprochen ist versprochen“ zu sehen. Am 17. Oktober ist im Rahmen des Kulturprojekts eine Exkursion ins Dunkel geplant. Von Milow geht es mit dem Bus nach Gülpe. Im Mittelpunkt steht an diesem Tag neben dem Sternenhimmel die Lyrik.

Von Christin Schmidt