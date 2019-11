Dorfbewohner haben einen neuen Treffpunkt geschaffen

Möthlitz

Wenn die Möthlitzer feiern, dann tun sie das für gewöhnlich abseits der Dorfstraße im Gutspark. Durchreisende bekommen deshalb schnell den Eindruck, dass es sich hier um ein verschlafenes Örtchen handelt. Das dürfte sich nun ändern, denn die Möthlitzer haben den Platz neben dem Gemeindezentrum direktan der Hauptstraße in Eigenregie umgestaltet.

Eine Blumenrabatte ist verschwunden. Die Fläche haben die Bürger gepflastert und darauf eine Knorpelschenke aus dem Gutspark platziert. Die hatte Uwe Genz zuvor gestrichen und mit einem nagelneuen Dach versehen – und das alles ehrenamtlich.

Am Samstag weihten die Möthlitzer den neuen Platz mit Glühwein und Zwiebelkuchen ein. „Wir wollten einen zentralen Treffpunkt für die Bürger im Ort schaffen. Es gibt ja keine Post mehr oder ein anderes Geschäft, wo man sich trifft. zugleich soll der Platz auch Radtouristen dazu einladen, hier eine Pause einzulegen“, erklärt Ortsvorsteherin Nortrud Gobel.

30 Bürger haben mit angepackt

Sie freut sich, dass etwa 30 Bürger beim Arbeitseinsatz mit angepackt haben. Neben der Knorpelschenke ist der Platz um einen weiteren Hingucker reicher. Ein ausrangiertes Fahrrad haben fleißige Bürger rot lackiert und zu einem Blumenständer umfunktioniert. Und auch das Wappen des Ortes hängt nun endlich gut sichtbar am Gemeindezentrum.

Finanziert wurde das Ganze mit ehrenamtlicher Arbeitskraft sowie 300 Euro aus der Gemeindekasse für Materialkosten. Weitere 210 Euro steuerte die Ortsvorsteherin von ihrer Aufwandsentschädigung für die Pflastersteine bei.

Der Arbeitseinsatz hat das Dorf wieder ein Stück näher zusammengebracht, das wurde am Samstag deutlich. Die Stimmung war bestens. Nortrud Gobel nutzte die Gelegenheit, um auch über einige Problemstellen zu sprechen.

Der Dorfplatz ist um einen Hingucker reicher. Ein ausrangiertes Fahrer haben die Möthlitzer in einen Blumenständer umfunktioniert. Quelle: Christin Schmidt

Dazu gehört ein Ärgernis, dass viele Kommunen kennen: Tretminen. „Es ist wirklich ekelhaft, das unsere Sportanlagen und auch der Spielplatz immer wieder mit Hundehaufen übersät ist“, sagt Gobel und appelliert an die Vernunft der Hundebesitzer. Für Unmut sorgen auch die drei Kästen am Ortsausgang in Richtung Bahnitz, die zur Verkehrsberuhigung aufgestellt wurden.

„Leider bringt diese nichts, die meisten Autofahrer weichen aus ohne die Geschwindigkeit zu reduzieren“, sagt Nortrud Gobel. Sie weist auch daraufhin, dass die Kästen seit Jahren nicht gepflegt werden.

Aufgestellt hatte diese Mitte der 1990er Jahre der Landkreis Havelland. Da es sich um eine Kreisstraße handelt, ist dieser auch für die Pflege zuständig so Gobel. Nur kümmert sich seit vielen Jahren niemand mehr darum, die Sträucher in den Kästen sind längst vertrocknet.

Diese Kästen, die der Verkehrsberuhigung dienen sollen, sind den Möthlitzern schon lange ein Dorn im Auge. Quelle: Christin Schmidt

Zudem leide insbesondere im Sommer der Asphalt, weil LKWs und Traktoren aufgrund der Einengung abrupt abbremsen, wenn Gegenverkehr kommt. Es sei sogar schon zu Unfällen gekommen, weil Autofahrer im Dunkeln gegen die Kästen gefahren sind.

Im vergangenen Jahr hatte Nortrud Gobel Landrat Roger Lewandowski ( CDU) bei seinem Besuch in Möthlitz auf das Problem aufmerksam gemacht. „Er zeigte Verständnis und wollte sich darum kümmern. Dabei hatte er auch zu verstehen gegeben, dass es kein Problem sei, die Kästen zu entfernen. Passiert ist aber nichts“, so die Ortsvorsteherin.

Felix Menzel ( SPD) kennt das Problem. Allerdings ist er nicht davon begeistert, die Kästen zu entfernen. „Ich denke, dass sie durchaus zu einer Beruhigung des Verkehrs beitragen, denn die Autofahrer müssen hier umsichtiger fahren und den Gegenverkehr beachten. Sind die Kästen erst weg, wird es nicht so einfach, neue Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung aufzustellen“, so Menzel. Was die Pflege betrifft, gibt er den Möthlitzern allerdings recht.

Möthlitzer bereiten Weihnachtsmarkt im Gutspark vor

Ein weiteres Ärgernis für die Dorfbewohner ist die frühere Gaststätte. Das Haus sieht verwahrlost aus. Die Fließen der Eingangstreppe liegen inzwischen zum Teil auf dem Gehweg. Sobald hier Gefahr im Verzug ist, kann die Untere Bauordnungsbehörde des Landkreises tätig werden und den Eigentümer in die Pflicht nehmen. Solange müssen sich die Möthlitzer wohl mit dem Anblick abfinden.

Die frühere Gaststätte in Möthlitz verkommt zusehends. Quelle: Christin Schmidt

Ein drittes Problem könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Der Gehweg an der Hauptstraße/Ecke Straße der Technik ist so stark zugewachsen, dass es für Fußgänger hier gefährlich werden könnte. Davon überzeugte sich am Montag auch die Mitarbeiterin des Ordnungsamts. Der Grundstückseigentümer bekommt nun Post.

Derweil bereiten sich die Möthlitzer auf den nächsten Höhepunkt im Dorf vor: Der Weihnachtsmarkt. Der findet auch in diesem Jahr im Gutspark statt. Die Familien Bigalke und Höpfner spendieren dafür wieder einen großen Tannenbaum. Die Möthlitzer würden sich freuen, wenn am 30. November viele Besucher aus der Region sich hier auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Die Möthlitzer Ortsvorsteherin Nortrud Gobel zeigt den zugewachsenen Gehweg. Quelle: Christin Schmidt

Von Christin Schmidt