Motorrad prallt in Nitzahn gegen ein geparktes Auto

Nitzahn

Zwei Männer sind am Samstagabend bei einem Unfall in Nitzahn leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Motorradfahrer war aus bisher ungeklärter Ursache auf der Schulstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw geprallt. Dabei verletzten sich der Fahrer und dessen Sozius.

Der Beifahrer kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Fahrer verletzte sich nur leicht und musste nicht behandelt werden. Da er nach Alkohol roch und es Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum gab, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Der Polizei ist der Mann wegen ähnlicher Delikte bereits bekannt.

Von MAZ