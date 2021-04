Nachdem bereits das 11. Obstblütenfest auf der Streuobstwiese in Milow Corona bedingt im April 2020 abgesagt werden musste, sagen Nabu und Naturwacht nun auch das für den 24. April geplante 12. Obstblütenfest ab. Doch nicht ganz: An diesem Tag werden im Naturparkzentrum die bereits für die Veranstaltung vorgezogenen Pflanzen alter Tomatensorten gegen eine kleine Spende abgegeben. Das Fest ist in der Region beliebt und zog immer zahlreiche Besucher an.

„Vor zwei Jahren veranstalteten wir zusätzlich zum Tausch alter Gemüsepflanzen zum Obstblütenfest, das erste Mal im Naturparkzentrum eine Saatguttauschbörse. Diese mussten wir für dieses Jahr bereits absagen. Unsere Mitarbeiter wie Hans-Joachim König haben aber wieder für das geplante Obstblütenfest Tomatenpflanzen alter Sorten aus Samen vorgezogen. Diese möchten wir Liebhabern alter Gemüsesorten anbieten“, sagt Nabu-Regionlverbands-Geschäftsführer René Riep. „Hans-Joachim König kultiviert in seinem Hausgarten seit mehreren Jahrzehnten alte Gemüsesorten.“

Die Veranstalter des Obstblütenfestes in Milow haben dieses nun wegen der Pandemie zum zweiten Mal abgesagt. Quelle: Uwe Hoffmann

180 Jungpflanzen von 61 Tomatensorten

In diesem Jahr wurden insgesamt 180 Jungpflanzen von 61 Tomatensorten vorgezogen. „Unter den Sorten sind neue wie ‚Schwarzer Maure’, ‚Überreich’, ‚Strahl’, ‚Caro Red’ und die ‚Marokkanische Flaschentomate’“, freut sich Hans-Joachim König auf interessierte Abnehmer der Pflanzen, die nach den Eisheiligen Mitte Mai auch ins Freiland gepflanzt werden können.

Alte Tomatensorten und ihre Besonderheiten zeigt diese Schautafel. Quelle: Uwe Hoffmann

Zum Obstblütenfest jährlich Ende April boten Nabu und Naturwacht auf der Streuobstwiese in Milow den Besuchern Kaffee und Kuchen an. Regionale Produkte wie der Saft der Apfelbäume von der Vorjahresernte oder auch Samen und Pflanzen alter Gemüsesorten, darunter Tomate, Kürbis, Kartoffel, fanden dankbare Abnehmer.

Hoffnung ruht auf Apfeltag im September

Heinz-Joachim König kam regelmäßig mit den Hobbykleingärtner und Liebhabern der schmackhaften alten Gemüsesorten über Anbau und Verarbeitung ins Gespräch. Gemeinsam hoffen alle, dass der 13. Apfeltag Ende September wieder auf der Streuobstwiese stattfinden kann.

Hans-Joachim König hat Tomatenpflanzen zu Hause vorgezogen. Quelle: Uwe Hoffmann

Am 24. April, 12 bis 16 Uhr, gibt das Naturparkzentrum in Milow Jungpflanzen von 61 alten Tomatensorten an Interessierte ab.

