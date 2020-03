Naturpark schließt vorerst nur bis 30. April

Milow

Exkursionen zur Trappenbalz, Obstbaumblütenfest mit Saatguttauschbörse, Sternenwanderungen und jede Menge weitere Veranstaltungen. Als Claudia Hesse vom Naturpark Westhavelland, Heike Rothe von der Naturwacht und René Riep vom Besucherzentrum vor wenigen Tagen den Veranstaltungskalender für den Naturpark Westhavelland in diesem Jahr vorgestellt haben, gingen sie noch davon aus, dass alle Termine stattfinden können.

Kurz danach hat die anwachsende Corona-Krise ihnen so wie vielen anderen Organisatoren von Festlichkeiten und Zusammenkünften einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um Infektionen auszuschließen, wurden alle für den Naturpark geplanten Veranstaltungen bis zum 30. April abgesagt.

Abgesagt bis Ende Mai

Während der Förderverein Großtrappenschutz schon alle seine Exkursionen zur Trappenbalz bis Ende Mai abgesagt hat, hält der Naturpark Westhavelland vorerst noch am 30. April fest.

Die Vertreter der Besucherzentren aller elf Naturparks des Landes Brandenburg haben sich am Mittwochnachmittag in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen abgestimmt, berichtet René Riep. Er ist der Geschäftsführer des Regionalverbandes Westhavelland vom Naturschutzbund ( Nabu), der das Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland in Milow betreibt.

Kurzarbeit und Homeoffice

Für die Beschäftigten der Besucherzentren aller Naturparks sei wegen der Corona-Krise Kurzarbeit und Tätigkeit im Homeoffice eingeführt worden, berichtet er. So weit es möglich sei, sollten Abstimmungsrunden in Telefonkonferenzen stattfinden. Kontakte untereinander sollten auf ein Minimum verringert werden. Arbeiten im Freien sollen jetzt verstärkt ausgeführt werden.

In der telefonischen Abstimmungsrunde der elf Naturparkzentren hat man sich darauf geeinigt, vorerst an der Schließung nur bis zum 30. April festzuhalten. Vom Landesamt für Umwelt, das an der Finanzierung der Besucherzentren beteiligt ist, gebe es bislang auch keine andere Aussage.

Bundesverband empfiehlt Ende Mai

Der Nabu-Bundesverband habe schon eine Empfehlung herausgegeben, alle Veranstaltungen bis Ende Mai abzusagen, teilt René Riep mit. Sitzungen von Fachgruppen oder Versammlungen sollten entsprechend verschoben werden. Für das Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland gelte aber bis auf Weiteres erst einmal der 30. April.

„Dass wir alle Veranstaltungen im März und April zurücknehmen mussten, ist für uns eine völlig neue Situation“, sagt René Riep. Da gebe es bei vielen Organisatoren schon eine gewisse Traurigkeit, zumal im jetzt beginnenden Frühjahr viel los sein sollte. Gerade in der Zeit um Ostern seien in den früheren Jahren stets viele Hausboote auf der Havel unterwegs gewesen. Entsprechend viele Gäste habe das Besucherzentrum in Milow dann auch gehabt.

Saisonstart wäre am 29. März gewesen

Am 29. März hätte mit der Veranstaltung „Uhr auf Natur“ im Naturparkzentrum in Milow der diesjährige Saisonstart gefeiert werden sollen. Ab 30. März wäre die tägliche Öffnungszeit wieder um eine Stunde verlängert worden. Im Naturparkzentrum hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben, ab 1. Mai die geplanten Veranstaltungen wieder aufnehmen zu können.

Von Bernd Geske