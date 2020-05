Milow

Das Besucherzentrum des Naturparks Westhavelland in Milow hat die Erlaubnis erhalten, wieder zu öffnen. Ab Montag, den 4. Mai, ist die Anlaufstelle für alle Wanderer, Radler, Bootfahrer, Touristen und andere Interessierte nicht mehr nur telefonisch zu erreichen.

„Wir haben vor wenigen Tagen ein Telefonat mit dem Gesundheitsamt des Landkreises gehabt“, sagt René Riep vom Naturschutzbund ( Nabu) Westhavelland, der das Besucherzentrum betreibt. Darin sei klar besprochen worden, was im Besucherzentrum wieder möglich ist und welche Vorschriften einzuhalten sind.

Großer Raum wieder frei

Der 120 Quadratmeter große Ausstellungsraum darf wieder betreten werden, der kleinere Raum aber bis auf Weiteres nicht. Im großen Raum wird die Tür nach draußen, die eigentlich nur als Notausgang gedacht war, nun ständig in Betrieb genommen, weil sie in der Corona-Zeit als Ausgang separat vom Eingang dienen soll.

Der Shop des Naturparkzentrums ist ab Montag auch wieder auf. Die Beschäftigten haben die nun beendete Zeit der Schließung genutzt, um den Shop völlig zu gestalten.

Auf dem Flur ein Tresen

An diversen Stellen sind auf dem Fußboden Klebestreifen platziert worden, um die Abstandsregel einzuhalten. Auf dem Flur ist ein kleiner Tresen aufgestellt, an dem Besucher in Empfang genommen werden. Eine Plexiglasscheibe sorgt für Schutz, Desinfektionsmittel steht bereit und auf einem Teller kann Geld berührungslos übergeben werden.

Der Tresen steht verhältnismäßig nahe an der Gästetoilette, damit die eintretenden Besucher sich auf Wunsch dort erst einmal die Hände waschen können, bevor sie etwas andres tun.

Blütenfest fällt aus

„Wir sind jetzt wieder da“, sagt René Riep froh. Mitteilen muss er aber auch, dass alle Veranstaltungen des Naturparks weiterhin abgesagt sind. So hat auch das alljährliche Obstbaumblütenfest auf der Milower Streuobstweise am letzten Sonnabend leider nicht stattfinden können.

